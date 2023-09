Google Chrome si rinnova per il suo quindicesimo compleanno

By

Google Chrome, il browser più popolare al mondo, si rinnova per festeggiare il suo quindicesimo compleanno. La versione desktop di Chrome verrà presto aggiornata con un nuovo design basato sul linguaggio di progettazione Material You. L'aggiornamento porterà icone aggiornate, migliore leggibilità e nuove tavolozze di colori per una navigazione più semplice nelle schede e nella barra degli strumenti.

Uno degli obiettivi principali del restyling è migliorare l'esperienza dell'utente. Chrome presenterà un menu più completo che fornisce un accesso rapido a Google Password Manager, estensioni di Chrome, Google Translate e altro ancora. Il pannello laterale del browser ora includerà tutti i segnalibri e la funzione "Cerca in questa pagina con Google".

Oltre ai cambiamenti visivi, Chrome avrà anche una migliore integrazione con i sistemi operativi, consentendo alle preferenze di adattarsi alle modalità chiaro o scuro sul computer dell'utente. Anche se il layout generale di Chrome rimarrà sostanzialmente lo stesso, gli utenti noteranno bordi arrotondati e schede più alte.

L'ultimo importante aggiornamento di Chrome è avvenuto nel 2018 con l'aggiornamento del Material Design. La riprogettazione di Material You, già disponibile sul Chrome Web Store, offre uno scorcio della nuova esperienza Chrome. Il Web Store presenta anche nuove estensioni basate sull'intelligenza artificiale e un focus dell'editor, insieme a consigli personalizzati.

Google sta inoltre dando priorità alla sicurezza del browser con l'ultimo aggiornamento di Chrome. La funzione "Navigazione sicura", che protegge gli utenti da siti pericolosi, ora si aggiornerà in tempo reale invece che ogni 30 minuti o un'ora. Questo miglioramento è essenziale considerando che una percentuale significativa di siti di phishing esiste per meno di 10 minuti.

Gli utenti non devono eseguire ulteriori passaggi per accedere al nuovo design di Chrome. Devono semplicemente attendere il rilascio dell'aggiornamento.

Fonte:

– Linguaggio del Material Design: Google Blog

– Aggiornamento Navigazione sicura: Google Blog