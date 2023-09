Comprendere la Privacy Sandbox di Google: il futuro del monitoraggio dei dati degli utenti

By

Google ha recentemente introdotto una nuova suite di funzionalità chiamata Privacy Sandbox, che rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui Chrome tiene traccia dei dati degli utenti per scopi pubblicitari. Questa modifica sostituisce l'uso tradizionale di cookie di terze parti con un nuovo sistema che accede direttamente alla cronologia di navigazione dell'utente per raccogliere informazioni sugli “argomenti” pubblicitari.

In precedenza, i cookie proprietari venivano utilizzati per fornire un'esperienza di navigazione personalizzata, mentre i cookie di terze parti consentivano agli inserzionisti di tracciare gli utenti su diversi siti Web. Tuttavia, questi cookie di terze parti venivano spesso visti come invasivi dal punto di vista della privacy.

Privacy Sandbox di Google mira a risolvere questi problemi di privacy fornendo un sistema più trasparente e controllato per il monitoraggio degli annunci. Invece dei cookie, Chrome ora offre argomenti pubblicitari, che sono riepiloghi di alto livello del comportamento di navigazione di un utente a cui le aziende possono accedere per pubblicare annunci su argomenti specifici. Altre funzionalità includono il pubblico protetto, che consente il remarketing, e i rapporti sull'attribuzione, che raccolgono dati sui clic sugli annunci.

Sebbene Google posizioni la Privacy Sandbox come un modo per migliorare la privacy degli utenti, ci sono opinioni divergenti sul suo impatto. Da un lato, la tecnologia di tracciamento può migliorare l’esperienza dell’utente fornendo consigli e promemoria personalizzati. D'altra parte, alcuni utenti potrebbero sentirsi a disagio con questo livello di sorveglianza.

Se preferisci evitare del tutto il tracciamento, sono disponibili delle alternative. Browser specializzati non traccianti come DuckDuckGo e Brave danno priorità alla privacy dell'utente. Inoltre, Safari e Firefox bloccano già i cookie di terze parti per impostazione predefinita.

Per coloro che utilizzano Google Chrome, le impostazioni di Privacy Sandbox possono essere trovate in Impostazioni > Privacy annunci. Gli utenti possono attivare o disattivare ciascuna sezione individualmente, a seconda delle loro preferenze. Vale la pena notare che la disabilitazione di queste funzionalità potrebbe influire sulla raccolta e sulla condivisione dei dati dell'utente.

In un mondo in cui i servizi Internet sono spesso gratuiti, è importante riconoscere che il costo può arrivare sotto forma di dati personali. Come utenti, dovremmo considerare e valutare le nostre scelte in merito alla privacy online e alla condivisione dei dati.

Fonte:

– “Google lancia la controversa Privacy Sandbox agli utenti di Chrome” (La conversazione)

– “Che cos’è la Privacy Sandbox?” (Guida di Google Chrome)