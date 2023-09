Google Chrome per ottenere un aspetto nuovo e funzionalità interessanti

By

Google ha annunciato che svelerà un nuovo look e funzionalità interessanti per il suo browser web Google Chrome. Questo aggiornamento è tempestivo poiché Chrome sta per celebrare il suo quindicesimo anniversario.

Il prossimo aspetto di Chrome sarà basato sul design Material You, di cui gli utenti di smartphone Android hanno goduto negli ultimi anni. Con particolare attenzione alla leggibilità, Google ha aggiornato le icone di Chrome. Sono stati aggiunti nuovi temi e colori per aiutare gli utenti a distinguere tra diversi profili, come account di lavoro e personali.

Oltre alle modifiche visive, verrà aggiornato anche il menu delle impostazioni per fornire agli utenti più opzioni per funzionalità di facile accesso. L'accesso più rapido alle estensioni di Chrome, a Google Translate e a Google Password Manager sarà disponibile tramite il menu Chrome.

Non solo il browser Chrome stesso riceverà un aggiornamento, ma anche il Chrome Web Store verrà sottoposto a una revisione visiva con il materiale che progetti. Questo linguaggio di design, introdotto con Android 12, migliora l'interfaccia utente con più colori, un'interfaccia utente semplice e la possibilità di personalizzare i colori dei singoli elementi.

Per migliorare l'esperienza di navigazione, il Chrome Web Store introdurrà nuove categorie di estensioni e consigli personalizzati, prendendo ispirazione da Google Play. Inoltre, Google sta espandendo il proprio controllo di sicurezza per includere le estensioni, consentendo agli utenti di identificare eventuali estensioni non pubblicate che violano i Termini di servizio di Google.

Google mira a migliorare le sue funzionalità di intelligenza artificiale generativa, in particolare con il suo strumento di ricerca Bard. Questa potenza di intelligenza artificiale generativa fornirà agli utenti riepiloghi delle query, simili a una funzionalità disponibile su Microsoft Edge.

In termini di sicurezza, Google Chrome sta migliorando la sua protezione contro malware e minacce di phishing con controlli in tempo reale contro i siti notoriamente dannosi di Google tramite Navigazione sicura di Google. Si prevede che questo aggiornamento porterà un miglioramento del 25% nella protezione.

Infine, Google lancerà i suoi nuovi telefoni Pixel 8 questo mese, aggiungendosi alla crescente gamma di dispositivi dell'azienda.

Questi aggiornamenti e miglioramenti dimostrano l'impegno di Google nel fornire agli utenti un'esperienza di navigazione visivamente accattivante, personalizzata e sicura.

Fonte:

– Blog di Google: Chrome ha un nuovo aspetto

– Materiale che progetti: il nuovo linguaggio di progettazione di Android 12