Google Chrome riceve un restyling visivo e nuove funzionalità per il 15° anniversario

Google Chrome, il popolare browser web, si rinnova visivamente e presenta nuove entusiasmanti funzionalità per celebrare il suo quindicesimo anniversario. Il prossimo aggiornamento include un design rinnovato basato sul linguaggio di progettazione Material You, tavolozze di colori personalizzabili, un menu completo per un accesso più rapido alle opzioni, un Chrome Web Store riprogettato con estensioni basate sull'intelligenza artificiale e Navigazione sicura migliorata per una maggiore sicurezza contro malware e phishing .

La riprogettazione del desktop di Chrome si ispira al linguaggio di progettazione Material You introdotto insieme ad Android 12. Questo linguaggio di progettazione consente agli utenti di personalizzare i colori dinamici, gli effetti di movimento e i widget del browser. Con il prossimo aggiornamento, Chrome presenterà icone aggiornate per una migliore leggibilità e offrirà nuove scelte di tavolozze di colori per personalizzare la barra degli strumenti e vari strumenti.

Oltre ai miglioramenti del design, il prossimo browser Chrome introdurrà un menu più ampio per un accesso più rapido a funzioni come estensioni di Chrome, cronologia di navigazione, download, impostazioni, Gestore password di Google e altro ancora. Anche il Chrome Web Store vedrà una riprogettazione, comprese sezioni dedicate per le estensioni basate sull'intelligenza artificiale e le scelte dei redattori.

Google sta inoltre migliorando la funzionalità Navigazione sicura implementando controlli in tempo reale dei siti Web rispetto ai siti dannosi noti. Ciò si tradurrà in un miglioramento del 25% nella protezione contro malware e minacce di phishing.

Queste modifiche verranno implementate gradualmente nel corso delle prossime settimane. Per usufruire delle nuove funzionalità e delle modifiche al design, assicurati che il tuo browser Chrome sia aggiornato alla versione più recente.

Nel complesso, questi aggiornamenti mirano a migliorare sia la funzionalità che l'estetica di Google Chrome, fornendo agli utenti un'esperienza di navigazione più personalizzabile, sicura e facile da usare.

