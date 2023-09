Google lancia la riprogettazione dell'app Pixel Camera con la versione 9.0, richiede Android 14

Google sta introducendo un'importante riprogettazione dell'app Pixel Camera con la versione 9.0, che ora richiede Android 14. Questo aggiornamento include un nuovo commutatore foto/video situato nella parte inferiore dello schermo. Scorrendo verso l'alto nel mirino si apre anche il pannello delle impostazioni. Gli utenti troveranno un carosello di funzionalità della fotocamera disponibili dopo aver effettuato l'accesso al pannello delle impostazioni.

Nell'interfaccia ridisegnata, le modalità della fotocamera sono state riorganizzate. Le modalità foto disponibili sono Action Pan, Esposizione lunga, Ritratto, Foto, Vista notturna, Panorama e Foto sferica. Le modalità video includono Panoramica, Sfocatura (Cinematica), Video, Rallentatore e Time Lapse.

Un miglioramento notevole è che Night Sight è ora a portata di tocco e i controlli video sono distribuiti per un accesso più semplice. Lo switcher è permanente e ricorda l'ultima modalità utilizzata dall'utente, sia che fosse la modalità Foto o Video.

Inoltre, questo aggiornamento modifica la posizione dell'anteprima del rullino fotografico e il commutatore dell'obiettivo anteriore/posteriore. In precedenza, l'anteprima del rullino fotografico appariva alla fine e il commutatore dell'obiettivo anteriore/posteriore era nella parte superiore dello schermo. Tuttavia, con la riprogettazione, la fotocamera frontale è nascosta nella parte superiore e si accede all'anteprima del rullino fotografico tramite un gesto di pressione prolungata.

A parte queste riorganizzazioni, non ci sono altri importanti cambiamenti visivi. L'icona a tema è stata aggiornata ed è ora più grande.

La nuova versione dell'app Pixel Camera, 9.0.115.561695573.37, è compatibile solo con Android 14 e non verrà installata su versioni precedenti come Android 13. Questo aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti Pixel nel programma Beta. Sebbene l'aggiornamento sia iniziato il 7 settembre, non è ancora ampiamente disponibile sul Play Store. Tuttavia, può essere scaricato da APKMirror.

Fonte: Google News Group su Telegram