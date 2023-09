Google Calendar ora nasconde le attività completate per impostazione predefinita

By

Agli utenti di Google Calendar sul Web viene ora richiesto un nuovo aggiornamento che nasconde le attività completate per impostazione predefinita. Ciò significa che quando gli utenti completano un'attività, questa non sarà più visibile nel loro calendario a meno che non scelgano di mostrarla. È possibile trovare l'opzione per modificare questa impostazione predefinita facendo clic sul commutatore di visualizzazione del periodo di tempo e selezionando l'opzione desiderata.

La decisione di nascondere le attività completate è finalizzata a migliorare l'esperienza dell'utente. Alcuni utenti trovano distratto o inutile vedere promemoria di attività già completate, soprattutto se si tratta di attività minori o ripetitive. Tuttavia, altri utenti preferiscono mantenere visibili le attività completate insieme ad altri eventi del calendario.

Vale la pena notare che anche gli eventi creati automaticamente da Gmail, come gli eventi di volo, scompariranno dopo un certo periodo di tempo. Ciò solleva la questione se gli eventi del calendario debbano essere permanenti una volta visualizzati in Google Calendar. Sebbene sia possibile rivedere le attività completate all'interno di Google Task, avere la possibilità di vederle direttamente sul calendario può essere utile per alcuni utenti.

Al momento, questa nuova impostazione è disponibile solo nella versione web di Google Calendar. Non è ancora chiaro se si tratta di un'impostazione per istanza o si applica all'intero account. Inoltre, non è chiaro quando questa impostazione verrà implementata sulle app Android e iOS.

In conclusione, la decisione di Google Calendar di nascondere le attività completate per impostazione predefinita mira a migliorare l'esperienza dell'utente e ridurre il disordine inutile nel calendario. Gli utenti che preferiscono visualizzare le attività completate possono comunque accedervi tramite Google Task. Questo aggiornamento è attualmente disponibile nella versione web di Google Calendar, senza una tempistica confermata per la sua disponibilità sui dispositivi mobili.

