Google completa il lancio dell'aggiornamento core di agosto 2023

Google ha recentemente annunciato che l'aggiornamento Core di agosto 2023 è terminato. Questo aggiornamento, iniziato il 22 agosto 2023 e concluso il 7 settembre 2023, è il secondo aggiornamento principale effettuato quest'anno.

Gli aggiornamenti principali sono essenziali di cui le aziende e le organizzazioni devono essere a conoscenza poiché possono avere un impatto significativo sul rendimento dei siti Web nei risultati di ricerca. Che il cambiamento nelle classifiche sia positivo o negativo, può influire notevolmente sul traffico organico, sulle conversioni e sulle entrate.

Capire quando si verificano questi aggiornamenti può aiutare i proprietari di siti web a individuare se eventuali modifiche apportate al loro sito o alterazioni all'algoritmo di classificazione di Google sono responsabili di eventuali fluttuazioni delle prestazioni.

Ora è il momento opportuno per le aziende per approfondire le proprie analisi e valutare eventuali miglioramenti che possono essere apportati alle proprie pagine e ai propri contenuti.

Si ipotizza che il Core Update di agosto 2023 sia un aggiornamento sostanziale rispetto ai precedenti aggiornamenti core, secondo le prime voci nel settore SEO. Nei prossimi giorni verrà rilasciato un rapporto approfondito sull'impatto di questo aggiornamento.

I precedenti aggiornamenti principali includono l'aggiornamento delle recensioni di aprile 2023, attivo dal 12 al 25 aprile, nonché l'aggiornamento delle recensioni dei prodotti di febbraio 2023, iniziato il 21 febbraio e conclusosi il 7 marzo.

Google ha già offerto consigli su come gestire un impatto negativo derivante da un aggiornamento principale. Hanno suggerito che non ci sono azioni specifiche da intraprendere per il recupero, poiché un calo nelle classifiche non implica che qualcosa sia intrinsecamente sbagliato in un sito web. Tuttavia, Google ha fornito un elenco di domande da considerare se un sito viene influenzato negativamente da un aggiornamento principale. Sebbene sia possibile osservare un certo recupero tra gli aggiornamenti principali, i cambiamenti più significativi si verificano in genere dopo un altro aggiornamento principale.

Fonte: motore di ricerca Land