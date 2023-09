Google sta sviluppando reazioni Emoji per Gmail

Secondo quanto riferito, Google sta sviluppando una nuova funzionalità per Gmail che consentirà agli utenti di reagire alle e-mail con emoji, simili alle implementazioni di reazione emoji trovate su piattaforme come Outlook. La prova di questa funzionalità è stata scoperta nei recenti aggiornamenti dell'app Gmail per iOS e Android.

La funzionalità è stata inizialmente segnalata da The Tape Drive dopo che il codice che indicava le reazioni emoji è stato trovato nell'app Gmail per iOS. Ulteriori prove sono state trovate nell'ultimo APK di Gmail per Android, corroborando le affermazioni fatte sulla prossima funzionalità. Secondo il codice, la funzionalità “arriverà presto” e alcuni utenti Gmail saranno tra i primi ad avere accesso alle reazioni emoji.

Gli utenti potranno utilizzare le reazioni emoji direttamente dalla schermata della posta elettronica o dal menu di overflow a tre punti all'interno di Gmail. Tuttavia, esistono alcune limitazioni, come l'impossibilità di utilizzare determinate reazioni emoji su messaggi crittografati, in gruppi di grandi dimensioni o se l'utente è stato copiato in Ccn. Inoltre, potrebbe esserci un limite di 20 reazioni emoji per e-mail e alcuni messaggi potrebbero avere un limite di 50 reazioni uniche.

Google non ha fatto un annuncio pubblico sulla funzione di reazione emoji per Gmail. Alla richiesta di conferma, un portavoce di Google ha risposto con un scherzoso “😉,✋📻” e ha consigliato a tutti di “restare sintonizzati”.

Con questa nuova funzionalità, gli utenti di Gmail saranno in grado di esprimere le proprie reazioni alle e-mail utilizzando emoji, rendendo la piattaforma di posta elettronica più simile a un'app di messaggistica. Resta da vedere quando la funzionalità verrà ufficialmente distribuita a tutti gli utenti, ma gli utenti di Gmail non vedono l'ora di aggiungere un pizzico di divertimento ed espressività alle loro conversazioni e-mail nel prossimo futuro.