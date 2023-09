Glamnetics collabora con Harry Potter per Magical Press-On Nails

Glamnetics ha collaborato con l'amato franchise di Harry Potter per creare una straordinaria collezione di unghie a pressione. Ispirata alle quattro case di Hogwarts e all'ultimo libro della serie, "Harry Potter e i Doni della Morte", questa collaborazione porta un tocco di magia a portata di mano.

La collezione comprende 10 chiodi a pressione, con due design per ciascuna casa di Hogwarts: Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso. Con sette chiodi corti a forma di mandorla e tre chiodi corti a forma ovale, c'è la soluzione perfetta per ogni mago e strega.

Un design straordinario della collezione è il set di chiodi Mappa del Malandrino. Queste unghie vantano una tecnologia che cambia temperatura, trasformandosi in una tonalità scarlatta profonda a temperature più fresche. Tuttavia, se esposti al calore o a una lampada, rivelano l'intricato disegno della Mappa del Malandrino, un amato manufatto della serie.

Le unghie a pressione Glamnetics non sono solo visivamente sbalorditive ma anche durevoli. Hanno un rivestimento UV che fornisce una finitura lucida, aggiungendo anche uno strato protettivo che riduce al minimo scheggiature e graffi. L'impegno del marchio per la sostenibilità è evidente nei materiali vegani e cruelty-free utilizzati per le unghie, nonché nel vassoio trasparente in plastica PET riciclabile al 100%.

Ogni set di unghie a pressione viene fornito con due linguette adesive per unghie, un flacone di colla per unghie a pennello, una lima per unghie in cristallo per una modellatura perfetta e un solvente per unghie a pressione. Inoltre, la collaborazione offre quattro componenti aggiuntivi per unghie ispirati al mondo magico per migliorare la tua magica manicure.

I fan possono acquistare i chiodi a pressione di Harry Potter per $ 21.99 direttamente da Glamnetics o per $ 22 presso il loro partner commerciale Ulta. Le unghie sono progettate per durare fino a due settimane, assicurandoti di poter mostrare il tuo amore per il mondo magico con uno stile duraturo.

Questa collaborazione arriva in un momento emozionante per i fan di Harry Potter, poiché Warner Bros. Discovery ha annunciato lo sviluppo di una nuova serie televisiva basata sull'intera serie di libri di Harry Potter. Ogni stagione si concentrerà su un libro diverso, consentendo a una nuova generazione di lettori di sperimentare la magia di Hogwarts sullo schermo.

