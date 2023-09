La comunità in lutto onora la vita di Danillo Glenn

Giovedì sera, una grande folla si è radunata sul luogo in cui Danillo Glenn è stato tragicamente ucciso, appena due giorni prima. La scena era piena di fiori, palloncini e lacrime mentre oltre duecento persone si riunivano per celebrare e ricordare la vita di Glenn.

Gli adolescenti, sopraffatti dal dolore, si allineavano lungo la recinzione di rete che circondava il campo da basket dove Glenn perse la vita. Hanno messo mazzi di fiori nei buchi della barriera, mentre altri piangevano e si abbracciavano, mantenendo Glenn vivo nei loro ricordi.

In omaggio a Glenn, sono stati lanciati in cielo palloncini a forma di cuore e palloncini con la lettera "D", accompagnati da sentite dichiarazioni d'amore. Le persone si facevano avanti, alcune singhiozzando, per condividere come Glenn avesse lasciato un impatto indelebile nelle loro vite. Tra loro c'era Ann Ervin, la nonna di Glenn, che ha espresso la sua gratitudine per l'affetto dimostrato.

Un caro amico di Glenn ha suonato la musica scritta e composta da Glenn dalla sua macchina durante la veglia. Il testo, "Quando sarò solo, i miei fratelli saranno al mio fianco", sottolinea l'ironia del fatto che ora, nel momento del bisogno, erano i cari di Glenn che speravano di trovare conforto e sostegno.

Ervin ricordava i momenti trascorsi con Glenn, come quando costringeva lui e i suoi fratelli a spingere le uova di plastica con il naso durante i compleanni. Ha raccontato di come Glenn si sarebbe confidato con lei per avere consigli sulla vita e sulle amicizie, rendendole ancora più difficile comprendere la realtà che ormai lui era solo un ricordo.

I dettagli sulla morte di Glenn rimangono poco chiari. La polizia non ha fornito alcun aggiornamento sul caso e alla famiglia sono rimaste informazioni minime piene di voci. Parlando ai media, Ervin ha implorato gli autori del reato di farsi avanti, esortandoli a fornire una conclusione al lutto della sua famiglia.

Il servizio di polizia di Calgary deve ancora rispondere alle richieste dei media di aggiornamenti sulle indagini, lasciando la famiglia in uno stato di incertezza e desiderio di giustizia. Sperano che, costituendosi, le persone responsabili della morte di Glenn possano portare un po' di pace e di chiusura ai suoi cari.

Fonte:

– In base al contenuto dell'articolo

– Informazioni da Jim Wells