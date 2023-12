Honeybee Robotics progetta di costruire fari giganti sulla Luna

Honeybee Robotics, un'azienda pionieristica nella tecnologia spaziale, è pronta a intraprendere un ambizioso progetto per costruire enormi fari sulla Luna. Queste strutture, chiamate LUNARSABER, non solo forniranno illuminazione durante le notti lunari, ma fungeranno anche da hub multifunzionale per l’accumulo di energia, le comunicazioni, la navigazione e la sorveglianza.

Si prevede che l'imponente LUNARSABER raggiungerà l'incredibile altezza di 330 metri (100 piedi), con il potenziale per scalare fino a 650 metri (200 piedi) sopra il paesaggio lunare. Dotata di pannelli solari, questa struttura dispiegabile integrerà vari sistemi in un’unica infrastruttura, costituendo una componente fondamentale nello sviluppo di un’economia lunare.

Secondo Kris Zacny, vicepresidente di Exploration Systems presso Honeybee Robotics, il vantaggio di avere LUNARSABER situato al polo sud della Luna è che può essere sempre esposto alla luce solare diretta. Ciò consente la generazione continua di energia, rendendolo un luogo ideale per un progetto del genere.

Il LUNARSABER possiederà anche funzionalità avanzate, come telecamere, sistemi di comunicazione e proiettori, che aiuteranno in modo significativo nell'esplorazione della superficie lunare. Posizionando strategicamente uno o due di questi fari al polo sud, è possibile illuminare l'intera area, fungendo come l'equivalente di una luce guida.

L’ipotesi iniziale era che le regioni polari della Luna ricevessero luce solare perpetua, rendendole ideali per la produzione di energia. Tuttavia, la mappatura condotta dal Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA ha rivelato che in queste regioni la luce solare sostenuta durante tutto l’anno non è garantita. Le caratteristiche del bordo vicino al Polo Sud sperimentano lunghe giornate lunari a causa della loro elevazione, ma non in modo continuo.

L'impegno di Honeybee Robotics di costruire fari giganti sulla Luna segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione lunare. Questo progetto non solo amplia i confini della comprensione scientifica, ma apre anche nuove possibilità per l’abitazione umana e l’utilizzo delle risorse del nostro vicino celeste.