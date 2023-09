I nuovi pacchetti di servizi di credenziale GHX semplificano le credenziali del settore sanitario

By

Global Healthcare Exchange (GHX) ha annunciato l'introduzione dei pacchetti di servizi di credenziale GHX, volti a semplificare il processo di credenziale per i rappresentanti del settore sanitario (HCIR). Il servizio offre piani a tre livelli – Gold, Platinum e Diamond – per soddisfare le diverse esigenze dei venditori e dei loro rappresentanti. Questa mossa evidenzia l'impegno di GHX nel semplificare e ottimizzare l'esperienza di accreditamento per fornitori e fornitori di servizi sanitari.

Il pacchetto Gold offre un check-in semplificato tramite l'app mobile GHX Vendormate e il badge digitale, con elaborazione delle credenziali entro due giorni lavorativi senza costi aggiuntivi. Ulteriori corsi di formazione online possono essere acquistati tramite 360training.

Il pacchetto Platinum fornisce un'elaborazione delle credenziali più rapida entro un giorno lavorativo, insieme all'accesso a due corsi di formazione online designati tramite 360training.

Il pacchetto Diamond accelera il processo di accreditamento entro un tempo stimato di tre ore. Garantisce l'accesso a 13 corsi di formazione online tramite 360training e offre l'accesso esclusivo a una linea preferita dell'assistenza clienti GHX. Questo piano è particolarmente vantaggioso per i rappresentanti che gestiscono le lacune di conformità dovute a credenziali nuove o in scadenza, poiché fornisce aggiornamenti e rinnovi rapidi e semplifica i requisiti in più sistemi o territori sanitari.

I pacchetti di servizi di credenziale GHX mirano a semplificare e accelerare i processi di credenziale, aiutando le organizzazioni dei fornitori e gli HCIR a soddisfare rigorosi standard di conformità. Questi piani offrono funzionalità flessibili e opzioni di prezzo per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun fornitore.

Con l'avvicinarsi della stagione influenzale, le nuove offerte di servizi di GHX aiutano gli HCIR a semplificare il processo di presentazione dei registri attuali delle vaccinazioni antinfluenzali e di gestione delle lacune di conformità. Offrendo una gamma di soluzioni di credenziali, GHX garantisce un'esperienza efficiente e di facile utilizzo per le organizzazioni dei fornitori e i rappresentanti.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti di servizi di credenziale GHX, visitare il sito Web GHX.

– GHX: Global Healthcare Exchange, LLC, è una società che aiuta le organizzazioni sanitarie ad automatizzare i processi aziendali chiave per ottenere risultati migliori e ridurre le spese sanitarie inutili.

