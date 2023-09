Ottieni una licenza a vita per Microsoft Office 2021 e corsi di formazione online a soli $ 49.99

Se stai cercando di aggiornare le tue competenze nelle app di Microsoft Office come Excel, Word o PowerPoint, ce ne sono molte disponibili in questo momento. Per soli $ 49.99, puoi ottenere una licenza a vita per Microsoft Office 2021 e corsi di formazione online, con uno sconto del 79% rispetto al prezzo normale di $ 239.99.

A differenza di Microsoft 365, che richiede un abbonamento annuale, questa licenza a vita ti consente di pagare una volta e accedere alla suite per tutta la vita. Con questo pacchetto riceverai un collegamento e una chiave di licenza software per installare le app su un PC Windows. Tuttavia, se in futuro aggiornerai il tuo computer, dovrai acquistare un'altra chiave di licenza per quel dispositivo.

Oltre alla licenza a vita, questo accordo include anche i corsi di formazione da Microsoft Zero a Advanced. Questi corsi coprono vari casi d'uso e strumenti in Excel, Word, PowerPoint e Access. Imparerai competenze preziose come l'utilizzo di CERCA.VERT e la formattazione condizionale in Excel, la creazione di modelli di documenti e file protetti da password in Word e la progettazione di presentazioni accattivanti in PowerPoint. Queste competenze non sono utili solo per progetti personali e creativi, ma anche in un contesto professionale.

Se hai bisogno dell'ultima versione di Microsoft Office per Windows o desideri migliorare le tue competenze con corsi di formazione online, questo pacchetto offre entrambi a un prezzo incredibilmente basso. Approfitta di questa opportunità per possedere Microsoft Office 2021 e ampliare la tua conoscenza delle sue applicazioni.

