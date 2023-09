Risparmia $ 1,500 solo oggi sul MacBook Pro M1 Max Premium di Apple

By

Se stavi tenendo d'occhio il MacBook Pro M1 Max premium di Apple, ora è il momento perfetto per fare la tua mossa. Nell'ambito dell'evento Deal Zone di B&H, puoi usufruire di un enorme sconto di $ 1,500 sulla configurazione di fascia alta del MacBook Pro da 16 pollici. Questa offerta è disponibile solo oggi, quindi non perdetela.

Il modello scontato è disponibile in grigio siderale ed è dotato del potente chip M2021 Max di fine 1, dotato di una GPU a 32 core. Vanta inoltre una generosa memoria da 64 GB e un ampio SSD da 2 TB, garantendo che il tuo acquisto rimanga a prova di futuro.

Secondo la guida ai prezzi di AppleInsider M1 MacBook Pro da 16 pollici, il prezzo di B&H di $ 2,799 è il migliore che abbiamo visto per questa configurazione di alto livello. Oltre al significativo sconto in contanti, B&H offre la spedizione gratuita in 2 giorni negli Stati Uniti contigui, garantendo un'esperienza di acquisto senza interruzioni.

Per chi possiede una carta Payboo il potenziale di risparmio è ancora maggiore. A seconda dell'idoneità del tuo stato, puoi usufruire di un rimborso dell'imposta sulle vendite o di un finanziamento speciale.

Oltre al MacBook Pro da 16 pollici scontato, B&H offre anche altre offerte aggressive sui modelli in liquidazione. Questi includono le configurazioni M1 Max MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con varie specifiche, tutte con sconti significativi.

Se sei alla ricerca di altri prodotti Apple, assicurati di esplorare le varie offerte disponibili durante le celebrazioni dell'evento Apple di questa settimana. La guida ai prezzi Apple offre offerte esclusive su dispositivi che vanno dal MacBook Air al Mac Mini. Approfitta di queste offerte speciali a tempo limitato prima che finiscano.

– Guida ai prezzi AppleInsider M1 MacBook Pro da 16 pollici