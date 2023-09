Aggiorna la tua auto con un touchscreen montato sullo specchietto retrovisore da 10 pollici e doppia fotocamera

By

Se hai un'auto più vecchia, potresti perdere alcune delle tecnologie più recenti come dashcam integrate e telecamere di backup. Esiste però una soluzione che permette di godere di queste funzionalità su qualsiasi auto, anche sui modelli vintage, e ad un prezzo conveniente.

Per soli $ 96, StackSocial offre un accordo su un touchscreen montato su specchietto retrovisore da 10 pollici con un kit cruscotto e telecamera di backup. Normalmente al prezzo di $ 120, questo kit offre maggiore visibilità e sicurezza sulla strada.

Per installare la dashcam, monterai lo schermo da 10 pollici sullo specchietto retrovisore esistente utilizzando supporti e cinghie in gomma. La dashcam è integrata nella parte posteriore dello schermo. Successivamente, collegherai lo schermo alla porta dell'accendisigari della tua auto per l'alimentazione. Infine, monta la telecamera di retromarcia sull'esterno posteriore della tua auto e collega il cavo allo schermo.

Uno dei vantaggi di questo kit è che puoi visualizzare le immagini in diretta sullo schermo da 10 pollici. Hai anche la possibilità di visualizzare solo la telecamera di retromarcia o entrambe le telecamere contemporaneamente. Ciò migliora la visibilità durante la guida e durante le manovre nei parcheggi.

Avere una doppia fotocamera può essere fondamentale in caso di incidente, soprattutto a fini assicurativi. Il kit include un sensore G che rileva automaticamente le collisioni e salva le riprese video su una scheda SD (non inclusa). Entrambe le telecamere sono dotate di grandangolo, registrazione 4K e funzionalità di visione notturna per garantire immagini nitide di targhe e incidenti.

Inoltre, questo kit offre controlli vocali avanzati che ti consentono di scattare foto, avviare e interrompere la registrazione, cambiare fotocamera o spegnere lo schermo a mani libere.

Migliora la tecnologia della tua auto con questo touchscreen da 10 pollici montato sullo specchietto retrovisore e la doppia fotocamera a un prezzo scontato.