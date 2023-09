Guanti Held Sambia Pro: il perfetto compagno di guida di mezza stagione

Con l'abbassamento delle temperature, i motociclisti nell'emisfero settentrionale si stanno preparando per le sfide della guida al freddo. Held, un rinomato specialista tedesco di attrezzature e attrezzature, ha introdotto una nuova opzione di mezza stagione per i ciclisti che cercano guanti in grado di gestire i rigori del tempo che cambia: Held Sambia Pro.

I guanti Held Sambia Pro sono progettati con un'estetica sport-touring, combinando diversi materiali e funzioni per creare un'opzione versatile ideale per la guida di mezza stagione. I guanti sono dotati di palmo in pelle di canguro per comfort e mobilità, mentre una miscela di spandex e pelle sul dorso della mano fornisce un migliore isolamento dal freddo. Inoltre, i guanti sono dotati di inserti ventilati per garantire la traspirabilità alle temperature più calde.

In termini di sicurezza, i guanti Held Sambia Pro sono dotati di diverse caratteristiche protettive. Le cuciture piatte rinforzate aumentano la durata, mentre dita e palmi traforati offrono un'eccezionale resistenza all'abrasione senza compromettere comfort e mobilità. Le nocche sono protette da un guscio di plastica e il palmo è rinforzato con SuperFabric e Armaprotec. I guanti hanno inoltre ottenuto la certificazione DPI secondo la norma EN 15954:2015, garantendo che i ciclisti siano ben protetti in caso di incidente.

I guanti sono inoltre dotati di comode funzioni, come un tergischermo sull'indice per una migliore visibilità in condizioni meteorologiche difficili. Inoltre, è presente un inserto tattile sia sul pollice che sull'indice, che consente ai ciclisti di utilizzare i dispositivi touchscreen senza togliere i guanti. I guanti hanno un polsino con chiusura in velcro per una vestibilità sicura, e i ciclisti possono scegliere tra la versione corta K e la versione lunga L in base alle loro preferenze ed esigenze di guida.

Disponibili in nero e grigio, i guanti Held Sambia Pro soddisfano diverse preferenze di stile. I ciclisti possono scegliere tra un'ampia gamma di taglie, garantendo una vestibilità comoda e sicura per mani di diverse dimensioni. Con un prezzo di $ 139.99 USD, questi guanti offrono un interessante equilibrio tra convenienza e qualità, rendendoli una scelta interessante per gli appassionati di moto che cercano sia stile che funzionalità.

Nel complesso, i guanti Held Sambia Pro sono il perfetto compagno di guida di mezza stagione. Con la loro combinazione di comfort, mobilità, caratteristiche di sicurezza e design elegante, i motociclisti possono mettersi in viaggio con sicurezza e godersi i loro viaggi in moto anche nelle giornate più fredde.

Fonte:

– Sito web di Held (www.held.de)