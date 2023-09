Bell di Textron collabora con GE Aerospace per il successore di Black Hawk

By

Bell di Textron ha annunciato una collaborazione con GE Aerospace per sviluppare sistemi digitali per il nuovo successore dell'elicottero utility Black Hawk, il Bell V-280 Valor. La partnership comporterà lo sviluppo di una dorsale digitale comune ad architettura aperta, un registratore vocale e di dati e una rete di sensibilizzazione sulla salute per la manutenzione predittiva.

L'esercito americano ha scelto il convertiplano Bell rispetto al Sikorsky-Boeing Defiant X per il futuro programma di aerei d'assalto a lungo raggio. Questo programma è considerato uno degli appalti competitivi più grandi e complessi da parte dell'Esercito. La collaborazione tra Bell di Textron e GE Aerospace migliorerà il modo in cui gli aerei vengono aggiornati e mantenuti e offrirà ai soldati un vantaggio sul campo di battaglia.

L'esperienza di GE Aerospace nella fornitura di un'architettura avionica aperta andrà a beneficio fin dall'inizio dei programmi Future Vertical Lift (FVL) dell'Esercito. L'iniziativa FVL mira a rinnovare l'aviazione dell'Esercito, con un focus specifico sulle missioni di attacco, trasporto e ricognizione. Bell è obbligata a consegnare prototipi all’esercito entro il 2025, con un obbligo contrattuale iniziale di 232 milioni di dollari e un tetto potenziale di 1.3 miliardi di dollari per opzioni aggiuntive.

Questa partnership tra Bell di Textron e GE Aerospace segna un passo importante nel progresso della tecnologia dell'aviazione militare. Lo sviluppo di una dorsale digitale comune ad architettura aperta e di una rete di sensibilizzazione sulla salute per la manutenzione predittiva migliorerà le capacità del Bell V-280 Valor, offrendo ai soldati un vantaggio significativo sul campo.

Fonte:

– Articolo originale: Notizie sulla difesa

– Definizioni:

– Bell V-280 Valor: un velivolo convertiplano sviluppato da Bell di Textron che è stato selezionato dall'esercito americano per il programma Future Long-Range Assault Aircraft.

– Future Vertical Lift (FVL): un’iniziativa dell’esercito americano per modernizzare e potenziare le proprie capacità aeronautiche, concentrandosi su missioni di attacco, trasporto e ricognizione.

– Architettura aperta: un approccio alla progettazione del sistema che enfatizza la modularità e l’interoperabilità, consentendo flessibilità e facile integrazione di nuove tecnologie.