Sensiworm di GE Aerospace: il futuro delle ispezioni e delle riparazioni dei motori a reazione

GE Aerospace ha introdotto una tecnologia innovativa che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i motori a reazione vengono ispezionati e riparati. Il Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) è un robot simile a un verme che funge da set aggiuntivo di occhi e orecchie per gli operatori di servizio, consentendo ispezioni e riparazioni più efficienti e meno invasive.

Analogamente al modo in cui la robotica morbida ha trasformato gli interventi chirurgici dei pazienti, Sensiworm mira a offrire ispezioni minimamente invasive e persino a eseguire riparazioni autonomamente in futuro. Con il suo design morbido e conforme, può strisciare su varie parti del motore, comprese le pale rotanti delle turbine eoliche, e trasmettere video in tempo reale e dati in tempo reale sulle condizioni dei componenti del motore.

I vantaggi del Sensiworm vanno oltre la sua capacità di muoversi attraverso le parti del motore. Dotato di piedini a ventosa, può superare gli ostacoli e raggiungere aree difficili da raggiungere altrimenti inaccessibili. Può anche misurare lo spessore dei rivestimenti di barriera termica e rilevare perdite di gas.

GE Aerospace ha sviluppato Sensiworm attraverso SEMI Flex Tech, una coalizione pubblica/privata finanziata dall'esercito americano che si concentra sul progresso dell'elettronica flessibile. Sebbene l’articolo non fornisca dettagli sull’attuale fase di sviluppo della macchina, evidenzia i potenziali vantaggi che potrebbe apportare all’industria aerospaziale.

Consentendo agli ispettori di avere accesso praticamente illimitato al motore senza smontarlo, il Sensiworm potrebbe ridurre significativamente i tempi di fermo per ispezioni e riparazioni. GE prevede un futuro in cui questa innovazione robotica diventerà parte integrante dell’ingegneria aerospaziale, consentendo una manutenzione più rapida ed efficiente degli aeromobili.

Sebbene la tempistica specifica per l'implementazione sul campo rimanga sconosciuta, Sensiworm di GE Aerospace rappresenta un progresso promettente nel campo delle ispezioni e delle riparazioni dei motori a reazione. Con la sua combinazione di robotica morbida, capacità di rilevamento avanzate e potenziale per riparazioni autonome, Sensiworm ha il potenziale per trasformare l’industria aerospaziale e ridurre al minimo i tempi di fermo degli aerei.

Fonte: questo articolo si basa sulle informazioni tratte dalla dimostrazione di GE Aerospace e dal sito Web ufficiale dell'azienda.