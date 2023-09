Set rimasterizzato di Gargoyles per il rilascio multipiattaforma

Disney Games e lo sviluppatore Vacuum Clip Studios hanno annunciato la data di uscita di Gargoyles Remastered, un revival del classico gioco d'avventura platform a scorrimento laterale degli anni '90. Il gioco verrà lanciato il 19 ottobre per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e GOG, al prezzo di $ 14.99.

Gargoyles Remastered offre un'esperienza di gioco migliorata, con grafica, animazioni ed effetti sonori migliorati ispirati all'amata serie animata. I fan dello show e gli appassionati di giochi retrò apprezzeranno l'attenzione ai dettagli nel dare vita al mondo di Gargoyles.

I giocatori assumeranno il ruolo di Goliath, il leader dei Gargoyles, mentre intraprendono un viaggio epico per salvare il mondo dalla distruzione. Goliath possiede una forza incredibile, la capacità di scalare torri di pietra e artigli affilati come rasoi per sconfiggere i nemici. Padroneggiare gli attacchi a mezz'aria e il combattimento corpo a corpo sarà essenziale in un gameplay d'azione senza sosta.

Una delle caratteristiche principali di Gargoyles Remastered è la possibilità di alternare senza soluzione di continuità tra la grafica moderna ispirata alla serie animata e una classica modalità a 16 bit che ricorda il gioco originale. Ciò offre ai giocatori la possibilità di vivere il gioco nello stile che preferiscono.

Oltre alle opzioni grafiche, Gargoyles Remastered include nuove funzionalità come obiettivi e riavvolgimento del gameplay, consentendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza a proprio piacimento. Anche la colonna sonora originale è stata rimasterizzata, rendendo l'avventura ancora più coinvolgente.

I fan possono aspettarsi una ricreazione fedele del gioco originale, con miglioramenti aggiunti e funzionalità moderne che rendono Gargoyles Remastered un gioco imperdibile sia per i fan della serie animata che per gli appassionati di giochi retrò.

