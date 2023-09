Garena Free Fire MAX: sbloccare skin per armi Evo con codici di riscatto

Garena Free Fire MAX ha introdotto un evento emozionante chiamato Evo Vault, in cui i giocatori hanno l'opportunità di ottenere sfuggenti skin per armi Evo. A partire dal 18 agosto 2023 e fino al 29 settembre, alle 3:59 IST, i giocatori possono partecipare all'evento spendendo diamanti in giri per sbloccare queste skin desiderabili.

L'evento Evo Vault offre ai giocatori la possibilità di mettere le mani su quattro ambite skin per armi Evo. Per sbloccare queste skin, i giocatori possono spendere 20 diamanti per un singolo giro o optare per un pacchetto di 10 giri a una tariffa scontata di 180 diamanti. Entro 50 giri, i giocatori hanno la garanzia di acquisire una skin per pistola Evo, offrendo l'opportunità di ottenerne una per 900 diamanti o anche meno. Insieme alle skin molto ricercate, i giocatori riceveranno altre 49 preziose ricompense.

È importante notare che sono disponibili quattro skin distinte e i giocatori possono riceverne una qualsiasi. L'evento Evo Vault ha portato un'ondata di entusiasmo tra gli utenti di Free Fire MAX, che aspettavano con impazienza di ottenere queste sfuggenti skin per armi.

Oltre all'evento Evo Vault, Garena ha anche rilasciato codici riscatto per i giocatori di Free Fire MAX. Tuttavia, è fondamentale agire rapidamente, poiché solo i primi 500 giocatori possono accedere a questi codici. Ecco i codici riscatto per il 12 settembre:

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

PGGARENA

Per riscattare i codici, attenersi alla seguente procedura:

Visita il sito della Redenzione cliccando su questo link: https://reward.ff.garena.com/en. Accedi al tuo account di gioco utilizzando Facebook, Google, Twitter, ID Apple, ID Huawei o VK. Inserisci uno qualsiasi dei codici riscatto nella casella di testo e fai clic sul pulsante di conferma. Una volta che il riscatto è andato a buon fine, i premi verranno visualizzati nella sezione della posta entro 24 ore.

Assicurati di riscattare i codici il prima possibile per garantire l'accesso ai premi.

Fonte:

Articolo originale: Codici riscatto MAX Garena Free Fire per il 12 settembre