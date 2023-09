Evento Trendsetter Garena Free Fire MAX: come riscattare i codici e vincere premi esclusivi

Nel popolare gioco Garena Free Fire MAX, i giocatori si divertono a vestire i propri personaggi con abiti e accessori eleganti. Per aumentare l'eccitazione, Garena ospita regolarmente eventi speciali in cui i giocatori hanno la possibilità di vincere oggetti fantastici. L'ultimo evento, chiamato evento Trendsetter, presenta il ricercatissimo pacchetto Dusk Prowl, che include uno zaino, un vestito alla moda e altri fantastici accessori.

L'evento Trendsetter è iniziato il 21 agosto 2023 e durerà fino al 3 settembre 2023. Durante questo periodo, i giocatori possono partecipare spendendo 20 diamanti per un singolo giro o 200 diamanti per un pacchetto di 11 giri. Ad ogni giro, i giocatori hanno l'opportunità di vincere fantastici premi come il pacchetto Dusk Prowl, il pacchetto Trendy Clubber, il pacchetto Wasteland Roamer, il pacchetto Tiger Clubber e il pacchetto Demented Maniac. Inoltre, ci sono oggetti bonus disponibili dopo ogni 10 giri e, dopo 100 giri, i giocatori ricevono un premio speciale extra.

Oltre all'evento Trendsetter, i giocatori possono anche riscattare i codici per ricevere oggetti gratuiti in Garena Free Fire MAX. I codici riscatto per l'8 settembre sono i seguenti:

–FF7MJ31CXKRG

–FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

–AC2YXE6RF2FH

–LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

–TKEYVGQC3CT8QF

–VRTNJ45IT8UF4BHK6

–LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

–CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

–GC9XZMCPW2D2WKWF2

Per riscattare questi codici, procedi nel seguente modo:

1. Visita il sito web di riscatto Garena Free Fire MAX.

2. Accedi al tuo account di gioco utilizzando il tuo metodo preferito (Facebook, Google, Twitter, ID Apple, ID Huawei o VK).

3. Inserisci uno dei codici riscatto nella casella di testo fornita e fai clic sul pulsante di conferma.

4. I premi verranno inviati alla tua sezione di posta entro 24 ore se il riscatto ha esito positivo.

Non perdere questa occasione per vestire i tuoi personaggi e collezionare oggetti esclusivi in ​​Garena Free Fire MAX. Partecipa all'evento Trendsetter e riscatta i codici per migliorare la tua esperienza di gioco!

Definizioni:

– Garena Free Fire MAX: un gioco battle royale di azione e avventura sviluppato da 111 Dots Studio e pubblicato da Garena.

– Evento Trendsetter: un evento speciale in Garena Free Fire MAX in cui i giocatori possono vincere oggetti e pacchetti esclusivi.

– Pacchetto Dusk Prowl: un pacchetto in Garena Free Fire MAX che include uno zaino, un vestito e accessori per consentire ai giocatori di vestire i propri personaggi.

Fonte:

– Codici riscatto MAX Garena Free Fire per l'8 settembre: passaggi per riscattare i codici (fonte: Garena)