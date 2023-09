La NASA è sollecitata a migliorare la trasparenza sui costi del sistema di lancio nello spazio

Il Government Accountability Office (GAO) ha invitato la NASA ad aumentare la trasparenza riguardo ai costi del razzo Space Launch System (SLS). In un rapporto consegnato alle sottocommissioni per gli stanziamenti della Camera e del Senato, il GAO ha criticato la NASA per la mancanza di informazioni dettagliate sui costi dell'SLS ora che il veicolo ha completato lo sviluppo. Il rapporto ha evidenziato l’incapacità della NASA di misurare i costi di produzione e di stabilire una base di costo per il programma SLS, che limita la trasparenza e la capacità di monitorare l’accessibilità a lungo termine.

Dal 2014, il GAO ha raccomandato alla NASA di stabilire costi e programmi di base per le successive missioni Artemis che utilizzerebbero la versione iniziale del Blocco 1 dell'SLS, ma l'agenzia deve ancora farlo. Inoltre, non è stata sviluppata una stima del costo totale del ciclo di vita per l'SLS, come sollevato come preoccupazione dal GAO nel 2017.

Sebbene la NASA abbia fornito profili di finanziamento quinquennali per SLS nelle sue richieste di budget, il GAO ha affermato che questi profili non sono sostituti sufficienti dei costi formali e delle linee di base del programma. Il GAO ha inoltre espresso preoccupazione per i segnali di crescita dei costi dell'SLS durante la produzione, in particolare con un contratto che comprende quasi 2 miliardi di dollari per i costi di produzione delle fasi principali dell'SLS per le missioni Artemis 3 e 4.

La NASA riconosce le preoccupazioni sui costi e ha adottato misure per affrontarle. Questi passaggi includono il passaggio a contratti a prezzo fisso e la considerazione di un contratto a lungo termine con Deep Space Transport, una joint venture di Boeing e Northrop Grumman, per ridurre i costi di produzione SLS fino al 50%. Tuttavia, il GAO ha affermato che è troppo presto per valutare appieno l’efficacia di queste strategie sul controllo dei costi.

Migliorare la trasparenza e il monitoraggio dei costi nel programma SLS è essenziale per garantirne l’accessibilità economica e la sostenibilità a lungo termine per le future missioni Artemis.

Fonte:

– Rapporto del Government Accountability Office (GAO).

– Nasa