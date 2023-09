Il gruppo Embracer esplora la vendita di Gearbox Entertainment in seguito alla battuta d'arresto degli investimenti

By

Secondo quanto riferito, Embracer Group, un conglomerato di giochi, sta valutando la possibilità di vendere la sua controllata, Gearbox Entertainment, nel tentativo di riprendersi dopo il fallimento di un importante accordo di finanziamento all'inizio di quest'anno. Sebbene Embracer stia attualmente esplorando potenziali acquirenti per Gearbox, un accordo non è garantito.

Negli ultimi anni Embracer Group ha intrapreso una rapida ondata di acquisizioni, accumulando un vasto portafoglio di proprietà di gioco e intrattenimento. Ciò include l'acquisizione di Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (lo sviluppatore di Tomb Raider) e i diritti su franchise come Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Tuttavia, queste acquisizioni hanno avuto un costo elevato, che è diventato un problema significativo quando un accordo di investimento da 2 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da un gruppo di investimento saudita, è fallito a giugno.

Per riprendersi da questa battuta d’arresto, Embracer Group ha annunciato piani per una ristrutturazione a livello aziendale, che include licenziamenti, misure di riduzione dei costi e dismissione di alcuni segmenti. Uno dei potenziali disinvestimenti presi in considerazione è Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment è stata acquisita da Embracer Group nel 2021 in un accordo del valore di 1.3 miliardi di dollari. Dopo l'acquisizione, Gearbox ha rilasciato due spin-off della popolare serie di giochi Borderlands, con un film su Borderlands in uscita nel 2024. Inoltre, la loro recente uscita, Remnant 2, è diventata il titolo più venduto negli Stati Uniti nel mese di agosto. Luglio.

Secondo Reuters, Gearbox Entertainment viene commercializzato principalmente a gruppi di gioco internazionali. Embracer Group spera che vendendo Gearbox possa stabilizzare le proprie finanze e concentrarsi sul portafoglio rimanente di proprietà di gioco e intrattenimento.

Fonti: Reuters