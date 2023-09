Unity annuncia una nuova controversa tariffa per gli sviluppatori di giochi

Unity, la società dietro il popolare Unity Engine utilizzato dagli studi di gioco indipendenti, ha suscitato polemiche con l'annuncio di una nuova tariffa. A partire dal 1° gennaio, agli sviluppatori verrà addebitato un costo ogni volta che verrà scaricato un gioco che utilizza Unity Engine. La commissione verrà attivata quando le vendite raggiungono una soglia di $ 200,000 di entrate in 12 mesi o a 200,000 installazioni totali e può arrivare fino a $ 0.20 per installazione, a seconda della licenza dello sviluppatore con Unity.

Questa decisione è stata accolta con rabbia e incredulità all'interno della comunità di sviluppo del gioco, con gli sviluppatori che hanno espresso preoccupazione per il potenziale onere finanziario e la mancanza di consultazione. Molti sviluppatori sono preoccupati per le sfide logistiche legate all’implementazione di questa tariffa, incluso il modo in cui verrà applicata alle reinstallazioni dei giochi su nuovo hardware o a servizi di abbonamento come Xbox Game Pass o raccolte di giochi di beneficenza come Humble Bundle.

Unity, in risposta, ha definito la tariffa Unity Runtime Fee, poiché è correlata al codice che esegue ciascun gioco sui dispositivi dei giocatori. La società afferma che questa struttura tariffaria consente agli sviluppatori di trarre vantaggio dal coinvolgimento continuo dei giocatori. Il presidente di Unity Create, Marc Whitten, ha dichiarato che lo scopo di questa tariffa è "bilanciare meglio lo scambio di valore" tra Unity e gli sviluppatori e generare maggiori entrate affinché l'azienda possa continuare a investire nel motore.

Questa decisione solleva preoccupazioni sulle implicazioni finanziarie per gli studi se dovessero affrontare una reazione negativa da parte della loro base di utenti o se i loro giochi finissero in campagne di installazione di massa. Molti sviluppatori ritengono che questa tariffa aggiuntiva sia in contraddizione con la loro comprensione del contratto di licenza con Unity e delle entrate che si aspettano di generare dai loro giochi. La mancanza di chiarezza da parte di Unity su come la tariffa verrà implementata e monitorata non ha fatto altro che aumentare queste preoccupazioni.

Unity Engine, inizialmente rilasciato nel 2005, è un motore di gioco multipiattaforma che ha guadagnato popolarità tra gli sviluppatori di giochi indipendenti grazie alla sua convenienza e flessibilità. È stato utilizzato per creare titoli di successo come Cuphead, Rust e Pokémon GO. Tuttavia, Unity ha dovuto affrontare sfide finanziarie, che hanno comportato licenziamenti del personale e la necessità di rivalutare i propri investimenti. La società spera che questa nuova struttura tariffaria contribuirà a generare maggiori entrate e a rafforzare la propria posizione nel settore.

