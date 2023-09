L'ultima patch di sicurezza per Galaxy A14 5G è ora disponibile

By

Samsung ha iniziato a implementare la patch di sicurezza di settembre 2023 e il Galaxy A14 5G è uno dei primi dispositivi a riceverla. Questo aggiornamento, identificato dal codice build del firmware A146PXXU4BWH4, è attualmente disponibile in Malesia, a cui si prevede che seguiranno presto altre regioni.

L'obiettivo principale di questo aggiornamento della sicurezza è risolvere vari bug e problemi presenti nella versione precedente. Samsung ha risolto oltre 60 vulnerabilità di sicurezza, garantendo che la funzionalità del dispositivo sia migliorata e che gli utenti possano godere di un'esperienza più stabile e affidabile.

Una delle correzioni più importanti di questo aggiornamento riguarda l'app Samsung Keyboard, Knox e l'archiviazione di chiamate e messaggi. Questi difetti noti sono stati risolti, mettendo i dati e la privacy degli utenti a un rischio molto inferiore. Con la migliore sicurezza del sistema, gli utenti possono stare tranquilli sapendo che il loro dispositivo è protetto da potenziali minacce.

Per scaricare l'aggiornamento di sicurezza di settembre 2023 per il Galaxy A14 5G in Malesia, gli utenti possono seguire questi passaggi: vai su Impostazioni, quindi vai su Aggiornamento software e infine seleziona Scarica e installa. Ciò garantirà che il dispositivo sia aggiornato con le ultime misure di sicurezza.

Mentre Samsung continua a implementare questo aggiornamento in più regioni e dispositivi, gli utenti possono essere certi che i loro dispositivi saranno dotati dei necessari miglioramenti di sicurezza. Si consiglia a tutti i possessori di Galaxy A14 5G di approfittare di questo aggiornamento per mantenere l'integrità e la sicurezza dei propri dispositivi.

Fonte:

– Pagina del bollettino Samsung