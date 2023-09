Il ruolo delle infrastrutture pubbliche digitali nel promuovere l’inclusione finanziaria e la produttività

Il G20, in collaborazione con la Banca Mondiale e la G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), ha pubblicato una guida politica sullo sviluppo e l’implementazione delle infrastrutture pubbliche digitali (DPI) per promuovere l’inclusione finanziaria e gli incrementi di produttività nel Sud del mondo. Il documento esplora il potenziale dei DPI nel favorire l’inclusione finanziaria e la produttività, con casi di studio provenienti da varie regioni.

I DPI, se implementati come sistemi interoperabili e aperti, hanno il potere di creare economie inclusive e fornire ai gruppi vulnerabili un accesso facile e sicuro ai servizi critici attraverso piattaforme di pagamento efficienti. Questa infrastruttura svolge anche un ruolo significativo nell'aiutare le nazioni a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

La guida politica cita l’esempio dell’India, che ha implementato con successo DPI come l’ID digitale Aadhaar e la piattaforma interoperabile di pagamenti digitali UPI. Il G20 ritiene che i DPI possano apportare benefici non solo al settore finanziario ma anche ad altri settori come la sanità, l’istruzione e il benessere sociale.

Pur riconoscendo i progressi compiuti negli sforzi di inclusione finanziaria globale attraverso l’uso dei servizi finanziari digitali (DFS), la pubblicazione sottolinea che c’è ancora molto lavoro da fare e che i DPI possono essere determinanti nel raggiungimento di questi obiettivi. Gestiti bene, i DPI hanno il potenziale per ridurre i costi di transazione, stimolare l’innovazione, migliorare la competitività e l’interoperabilità e migliorare l’esperienza degli utenti.

Per il settore privato, i DPI offrono opportunità di innovazione, maggiore efficienza e accesso a nuovi mercati e credito, a condizione che esistano le necessarie condizioni istituzionali e di mercato.

Tuttavia, l’implementazione dei DPI comporta anche potenziali rischi legati a questioni operative, legali, normative, di insolvenza, di esclusione e di protezione finanziaria dei consumatori. Per affrontare questi rischi e sfruttare appieno i vantaggi dei DPI, le autorità sono esortate a creare un ambiente favorevole attraverso buone pratiche, regolamentazione e supervisione basate sul rischio e una solida architettura di protezione dei dati.

È importante notare che le raccomandazioni contenute nel documento politico sono volontarie e non vincolanti, destinate alle autorità pubbliche ma possono essere utili anche per altre parti interessate coinvolte nell’infrastruttura pubblica digitale.

In uno sviluppo correlato, il sistema di pagamenti UPI indiano, che è una componente chiave della sua infrastruttura pubblica digitale, ha registrato un mese da record in agosto con 10.58 miliardi di transazioni. Ciò rappresenta un aumento del 67% rispetto all’anno precedente. Il successo dell'UPI indiano ha attirato l'interesse di altri paesi, con tre nazioni africane che sarebbero in trattative con l'India per esplorare partenariati e trarre vantaggio dall'esperienza dell'India con l'UPI.

– Guida politica del G20 sulle infrastrutture pubbliche digitali per l’inclusione finanziaria e la produttività

– NDTV: il sistema di pagamenti UPI indiano registra le transazioni di agosto