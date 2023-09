La società Cruise Robotaxi si avvicina all'approvazione normativa per la produzione di massa di veicoli senza conducente

Cruise, la società di robotaxi sostenuta da General Motors, è sul punto di ricevere l'approvazione normativa per la produzione in serie del suo veicolo senza conducente appositamente costruito, secondo il CEO Kyle Vogt. Il veicolo dell'azienda, chiamato Origin, è stato presentato nel 2020 e rappresenta la prossima generazione di auto senza conducente, senza volante o pedali e solo sedili passeggeri. Sebbene Cruise attualmente utilizzi veicoli modificati con controlli tradizionali, l’obiettivo è avere migliaia di Origin che forniscano servizi di ridesharing negli Stati Uniti.

Tuttavia, prima che questa visione possa diventare realtà, Cruise deve superare gli ostacoli normativi e ottenere un’esenzione dagli standard di sicurezza federali. Il Vogt ritiene che questa importante deroga potrebbe essere concessa già questo mese. I critici dei servizi robotaxi di Cruise, così come quelli del principale attore Waymo, hanno espresso preoccupazione per la sicurezza e la disponibilità dei veicoli completamente autonomi sulle strade pubbliche. Gli incidenti che hanno coinvolto auto autonome a San Francisco hanno alimentato queste preoccupazioni.

Gli eventi recenti hanno sottolineato le sfide affrontate da Cruise e da altre aziende nel settore dei veicoli autonomi. Il mese scorso, le autorità di regolamentazione hanno ordinato a Cruise di ridurre la sua flotta di robotaxi a San Francisco a seguito di un incidente con un camion dei pompieri. L'incidente ha provocato lievi ferite al passeggero dell'autovettura senza conducente. Tuttavia, la California Public Utilities Commission ha concesso a Cruise e Waymo il permesso di espandere i loro servizi di ridesharing a pagamento durante il giorno, segnando una pietra miliare significativa per il settore.

Kyle Vogt ha sottolineato il potenziale della tecnologia autonoma per migliorare la sicurezza stradale, ma avverte che un’eccessiva resistenza da parte dei critici potrebbe ostacolarne il progresso. Anche Waymo ha rivelato il proprio design per un veicolo simile a Cruise's Origin, sviluppato in collaborazione con la casa automobilistica cinese Geely. Il veicolo Waymo offre interni spaziosi e confortevoli senza volante o pedali, fornendo ai ciclisti schermi, caricabatterie e opzioni di seduta regolabili.

In sintesi, Cruise è a pochi giorni dall’ottenimento dell’approvazione normativa per la produzione in serie del suo veicolo completamente autonomo, l’Origin. Ciò segna un passo significativo verso la realizzazione della visione dell'azienda di un servizio di ridesharing senza conducente. Tuttavia, le preoccupazioni relative alla sicurezza e agli ostacoli normativi devono essere affrontate prima che questi veicoli possano essere utilizzati su scala più ampia. Tuttavia, i progressi compiuti da Cruise e Waymo segnalano un futuro promettente per il trasporto autonomo.

Fonte:

– Stampa libera di Detroit

– Commissione per i servizi pubblici della California