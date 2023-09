Successore della Fujifilm X100V: cosa aspettarsi e potenziale aggiornamento dell'obiettivo

La Fujifilm X100V è stata molto richiesta sin dalla sua uscita, oltre tre anni fa. La sua popolarità ha comportato tempi di attesa prolungati e carenza di ricambi, con molti rivenditori di fotocamere ancora incapaci di soddisfare la domanda. Tuttavia, ci sono buone notizie all'orizzonte, poiché il suo successore dovrebbe arrivare all'inizio del 2024, possibilmente dotato di un obiettivo nuovo di zecca.

Data l'enorme domanda per la X100V, ci sono dubbi sulla capacità di Fujifilm di gestire gli ordini per il suo successore. L'azienda ha dovuto interrompere temporaneamente gli ordini a causa dell'elevato volume di richieste per l'X100V. Resta da vedere se Fujifilm avrà trovato una soluzione per soddisfare la domanda prevista per il nuovo modello.

Un fattore importante che potrebbe influenzare la popolarità del successore dell'X100 è l'obiettivo integrato. L'attuale X100V è dotato di un obiettivo da 23 mm (equivalente a 35 mm) f/2.0. Secondo una fonte affidabile di Fuji Rumors, la prossima X100 potrebbe presentare un obiettivo completamente nuovo. I dettagli riguardanti il ​​nuovo design dell'obiettivo non sono stati ancora divulgati, ma potrebbero variare da aggiornamenti minori come la protezione dalle intemperie a cambiamenti significativi nella lunghezza focale e nell'apertura.

In passato, Fujifilm ha modificato il design dell'obiettivo solo una volta per la serie X100, ovvero per la X100V. Sebbene la lunghezza focale sia rimasta la stessa, l'obiettivo aggiornato ha offerto una risoluzione migliore, una distorsione ridotta e migliori prestazioni di messa a fuoco ravvicinata. Considerata questa storia, sembra improbabile che Fujifilm aggiorni l’obiettivo così presto a meno che non implichi una riprogettazione sostanziale.

I fotografi che hanno atteso con impazienza il successore dell'X100V dovranno ora decidere se continuare in lista d'attesa o aspettare finché non saranno disponibili maggiori informazioni sul nuovo modello. Con il rilascio previsto a pochi mesi di distanza, potrebbe valere la pena aspettare per vedere cosa ha in serbo Fujifilm per l'aggiornamento.

Fonte:

– Voci del Fuji