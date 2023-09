Il futuro dei pagamenti digitali

Nell'era digitale di oggi, i sistemi di pagamento tradizionali necessitano di un aggiornamento. L'erogazione dei fondi, la prevedibilità dei fondi, la sicurezza delle transazioni, gli accordi e le riconciliazioni sono tutte aree che possono essere migliorate. Ciò ha portato alla nascita di varie innovazioni nello spazio dei pagamenti digitali.

Carte virtuali per pagamenti commerciali, open banking, pagamenti in tempo reale (RTP), pagamenti programmabili o intelligenti, dispositivi mobili tap-to-pay, pagamenti da conto a conto (A2A) e asset basati su blockchain sono tutti esempi di questi. innovazioni. Tuttavia, cosa distingue un’offerta vincente nello spazio dei pagamenti digitali? Secondo Ron Bergamesca, direttore generale delle soluzioni bancarie e FinTech di Paymentus, le offerte di pagamento di successo devono essere complete, facili da usare e veloci.

Gli schemi di pagamento in tempo reale stanno guadagnando terreno a livello globale. L'emergere del servizio FedNow® negli Stati Uniti come alternativa alla rete RTP ha ulteriormente ampliato la disponibilità delle reti di pagamento in tempo reale. I pagamenti in tempo reale offrono la proposta di valore di avviare, liquidare e completare i pagamenti 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, in pochi secondi. Ciò è già stato ampiamente accettato in tutto il mondo, con paesi come la Thailandia in testa.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni paesi in cui i pagamenti in tempo reale devono ancora decollare. Negli Emirati Arabi Uniti, ad esempio, i pagamenti istantanei hanno rappresentato solo l’1.1% delle transazioni nel 2022. L’interoperabilità tra schemi e piattaforme di pagamento in tempo reale sarà cruciale poiché i paesi miglioreranno i loro sistemi e infrastrutture esistenti.

Le innovazioni nello spazio dei pagamenti digitali richiedono infrastrutture per l’adozione. I pagamenti in tempo reale sono visti come un precursore dell’emergere di opzioni di pagamento da conto a conto o pagamento tramite banca nel mercato statunitense. Inoltre, le carte virtuali e i pagamenti A2A stanno guadagnando attenzione per la loro capacità di ridurre gli errori, migliorare la gestione del contante e aumentare la trasparenza nelle transazioni commerciali.

Nonostante lo spostamento verso le transazioni elettroniche e digitali, molte aziende fanno ancora affidamento su metodi di pagamento tradizionali. I processi legacy sono più suscettibili alle frodi rispetto alle soluzioni elettroniche, rendendo ancora più evidente la necessità di innovazioni nei pagamenti digitali.

Poiché il futuro dei pagamenti digitali continua ad evolversi, è importante che le offerte di pagamento siano complete, facili da usare e veloci. L’adozione di veicoli di pagamento innovativi dipenderà dalla loro capacità di sovraperformare le opzioni esistenti e se la performance giustificherà gli investimenti in nuove infrastrutture.

