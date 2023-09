L'impatto di The Elder Scrolls III: Morrowind su Bethesda

By

Il crollo delle dot-com del 2001 fu un momento difficile per ZeniMax, con dubbi che sorsero sulla fattibilità del loro progetto di videogioco, The Elder Scrolls III: Morrowind. Il leader del progetto Todd Howard, rendendosi conto dell'importanza del successo del gioco, ha convocato un incontro fuori sede con la sua squadra. Molti temevano che sarebbero stati licenziati, ma invece Howard ha distribuito biglietti da visita personalizzati con il titolo onorifico scelto da ogni sviluppatore, dando un senso di importanza e unità.

Morrowind segnò una svolta significativa per i giochi di ruolo di Bethesda. È diventato il primo gioco di Elder Scrolls ad essere rilasciato su console, vendendo milioni di copie solo su Xbox. Secondo Noah Berry, responsabile artistico ambientale di Skyrim, Morrowind è stato un momento cruciale che ha plasmato lo studio nel suo insieme.

La serie Elder Scrolls ha avuto umili origini con il successo cult di The Elder Scrolls: Arena nel 1994. Tuttavia, Bethesda mirava a migliorare l'aspetto generico e le posizioni limitate di Arena per il suo seguito. The Elder Scrolls II: Daggerfall ha introdotto un livello maggiore di dettaglio e narrazione, con la sua prospettiva 3D e uno stile più letterario.

Il sistema procedurale di generazione del mondo di Daggerfall era rivoluzionario e consentiva la creazione di oltre 15,000 luoghi unici. Il gioco fu un successo significativo per Bethesda, vendendo oltre 100,000 copie in soli due giorni. Questo risultato ha posto le basi per l'ambiziosa filosofia di progettazione dei giochi di Bethesda Game Studios sotto la direzione di Todd Howard.

Dopo Daggerfall, Bethesda Game Studios ha continuato ad ampliare i confini dei suoi giochi. Spin-off come Battlespire e Redguard hanno costruito il mondo di Tamriel e ampliato la tradizione della serie. La Pocket Guide to the Empire, inclusa nel manuale di Redguard, forniva un'ampia storia e informazioni di base sul mondo del gioco.

Quando il lead designer Ken Rolston si unì al team nel 1996, inizialmente era previsto che Elder Scrolls III fosse ambientato nelle Isole Summerset. Tuttavia, l'idea è stata successivamente spostata sull'isola vulcanica di Vvardenfell a Morrowind, grazie alla passione del concept artist Michael Kirkbride e dello scrittore Kurt Kuhlmann. La visione di Morrowind abbracciava l'intero territorio e gettava le basi per i moderni giochi Elder Scrolls.

Il successo di Morrowind ha rivitalizzato Bethesda, portando alla ricreazione dello studio. Ha aperto la strada a futuri titoli di successo come Skyrim e Fallout 4. Morrowind rimane un momento cruciale e galvanizzante nella storia di Bethesda, plasmando il loro approccio al game design e consolidando il loro posto nel genere dei giochi di ruolo.

