SAS annuncia importanti iniziative alla conferenza Explore

SAS ha recentemente fatto diversi annunci importanti durante la conferenza Explore a Las Vegas, dimostrando il proprio impegno nei confronti dell'intelligenza artificiale e dell'analisi. Una delle iniziative chiave è l’impegno a investire 1 miliardo di dollari in soluzioni industriali basate sull’intelligenza artificiale. Questo investimento riflette l'attenzione di SAS nel rendere l'analisi accessibile a tutti, ovunque.

In linea con questo impegno, SAS sta sfruttando l’intelligenza artificiale generativa per risolvere le sfide legate ai dati. L’azienda sta lavorando per generare dati autentici che riflettano gli ambienti del mondo reale, garantendo la protezione della privacy degli utenti, test di bias e mitigazione, oltre a testare eventi rari ed estremi. Inoltre, SAS offre “gemelli digitali”, che sono duplicati di sistemi fisici che consentono alle organizzazioni di sperimentare nuove soluzioni e testare strategie per migliorare l’efficienza.

SAS ha collaborato con Microsoft per integrare le proprie capacità di intelligenza artificiale generativa con la piattaforma Microsoft Azure OpenAI. Utilizzando gli strumenti di orchestrazione e analisi SAS insieme ad Azure, le aziende possono supportare operazioni critiche e promuovere l'innovazione. L’integrazione sarà disponibile per un’anteprima limitata entro la fine dell’anno.

Un altro annuncio significativo è il lancio di SAS Health, una piattaforma sanitaria progettata per fornire automazione di dati e analisi. Questa soluzione aziendale mira a migliorare la gestione dei dati sanitari e a fornire analisi approfondite consentendo l'inserimento rapido di cartelle cliniche elettroniche in formati standardizzati. Si prevede che SAS Health svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro dell’assistenza sanitaria.

Anche la piattaforma Viya ha ricevuto aggiornamenti durante la conferenza. SAS ha introdotto Viya Workbench, un ambiente di sviluppo sicuro e nativo del cloud per l'esecuzione del codice. Hanno inoltre annunciato tre client per strumenti di sviluppo popolari: Jupyter Notebook, Visual Studio Code e SAS Enterprise Guide. Questi miglioramenti mirano ad aumentare la produttività e consentire un’innovazione più rapida per data scientist e sviluppatori.

SAS ha inoltre presentato SAS App Factory, un'applicazione per lo sviluppo rapido di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Questa soluzione automatizza la configurazione di uno stack tecnologico nativo del cloud, inclusi React, TypeScript e Postgres. La disponibilità generale è prevista per il prossimo anno, insieme a Viya Workbench.

Oltre a queste iniziative, SAS ha lanciato SAS Energy Forecasting Cloud rivolto alle società di servizi pubblici. Questo servizio basato su cloud aiuta a migliorare la pianificazione e le operazioni fornendo analisi predittive per i picchi di domanda e la pianificazione della trasmissione. La prova condotta con il Dipartimento dell'Acqua e dell'Energia di Los Angeles ha dimostrato il potenziale di questa soluzione.

Nel corso della conferenza, SAS ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale e della governance della gestione dei dati. Hanno evidenziato la loro esperienza in materia di governance e conformità e hanno sottolineato la trasparenza dei loro modelli, in particolare quelli relativi ai contenuti generativi. SAS ha ribadito il proprio impegno nel fornire soluzioni di intelligenza artificiale completamente funzionali e ha sottolineato il valore che forniscono nell’“ultimo miglio” dell’implementazione.

Nel complesso, gli annunci di SAS alla conferenza Explore rafforzano il suo impegno nei confronti dell'intelligenza artificiale, dell'analisi e del progresso tecnologico per affrontare le sfide aziendali critiche.

Fonte:

– Rivista Business NC (articolo fonte)

– Sala stampa SAS (https://www.sas.com/en_us/news.html)