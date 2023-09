La Francia vieta la vendita di iPhone 12 a causa dei livelli di radiazioni

By

Il sottosegretario francese per l'economia digitale ha annunciato che Apple dovrà fermare le vendite del suo modello iPhone 12 in Francia. Questa decisione arriva dopo che l'ANFR, l'organismo di vigilanza sulle radiazioni del paese, ha condotto dei test e ha scoperto che il tasso di assorbimento specifico (SAR) dello smartphone superava i limiti legali.

Jean-Noel Barrot, sottosegretario francese, ha rivelato in un'intervista a Le Parisien che l'ANFR ha notificato ad Apple il divieto. Ha inoltre affermato che un aggiornamento software potrebbe risolvere i problemi di radiazioni associati all'iPhone 12, in vendita dal 2020.

Barrot ha sottolineato che Apple ha due settimane per rispondere e implementare le modifiche necessarie. In caso contrario, si potrebbe verificare il richiamo di tutti i dispositivi iPhone 12 in circolazione. Ha sottolineato che le stesse regole si applicano a tutte le aziende, compresi i giganti digitali.

L’Unione Europea ha stabilito limiti di sicurezza per i valori SAR in relazione all’uso del telefono cellulare, poiché gli studi hanno suggerito un potenziale aumento del rischio di alcuni tipi di cancro. L’organismo di vigilanza francese condividerà i suoi risultati con le autorità di regolamentazione degli altri Stati membri dell’UE, e Barrot sottolinea che questa decisione potrebbe avere un effetto a catena.

La Francia è stata proattiva nel monitorare i livelli di radiazione dei dispositivi elettronici, estendendo le normative nel 2020 per richiedere ai rivenditori di esporre i valori di radiazione sulla confezione non solo dei telefoni cellulari ma anche dei tablet e di altri prodotti elettronici.

Apple non ha ancora rilasciato una risposta all'annuncio del divieto.

