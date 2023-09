Il casco modulare Roof Boxxer 2: una scelta elegante e pratica per i motociclisti

Il casco Roof Boxxer è stato una scelta popolare tra i motociclisti sin dal suo inizio nel 1993. Conosciuto per il suo esclusivo design arrotondato, che combina uno stile moderno e retrò, Roof celebra ora il suo 30° anniversario introducendo la versione più recente di uno dei suoi caschi più amati. – il casco modulare Boxxer 2.

Il casco originale Roof Boxxer, lanciato nel 1995, ha guadagnato popolarità grazie al suo stile sorprendente e alle sue caratteristiche pratiche. Il suo design modulare, con una mentoniera ribaltabile a 180 gradi, ha fornito ai ciclisti la flessibilità di spostare facilmente la barra di allontanamento mantenendo un'estetica inconfondibile. Nel 2017, Roof ha introdotto il Boxxer Carbon, una versione più leggera e orientata alle prestazioni dello stesso design.

Il Boxxer 2 è un'evoluzione della linea Boxxer, con il tetto che mantiene il suo stile iconico incorporando al contempo una tecnologia aggiornata per soddisfare il nuovo standard ECE R22.06. Il casco conserva la doppia omologazione P/J, ovvero è omologato per l'uso stradale con mentoniera aperta o chiusa. Il nuovo sistema FleXLocker garantisce un bloccaggio sicuro della calotta in fibra di vetro in posizione aperta, rendendo il casco leggero a soli 3.5 libbre (1,600 grammi). Sorprendentemente, nonostante sia conforme allo standard 22.06, il Boxxer 2 mantiene lo stesso peso del suo predecessore.

All'interno del casco, il Boxxer 2 presenta un interno Silent Lining rimovibile e lavabile con trattamento antibatterico, progettato per il comfort e un'esperienza di guida silenziosa. Il casco include anche cuscini extra per spessore personalizzabile e offre guanciali opzionali di vario spessore. È dotato di visiera trasparente antigraffio con schermo antiappannamento ed è predisposto per l'interfono.

Il casco modulare Roof Boxxer 2 è disponibile in tre colori solidi (nero, grigio e rosso) e varie opzioni grafiche. È offerto nelle taglie che vanno dalla XS alla XXL e ha un prezzo al dettaglio suggerito di 499 euro ($536 USD).

In conclusione, il casco modulare Roof Boxxer 2 unisce stile e praticità, rendendolo una scelta appetibile per i motociclisti. Con il suo design aggiornato e il rispetto degli standard di sicurezza, questo casco offre ai motociclisti la perfetta combinazione di innovazione e fascino classico.

Definizioni dei termini:

– Casco modulare: un casco con una mentoniera che può essere sollevata, consentendo al pilota di esporre completamente il viso.

– Omologazione: il processo di certificazione che un prodotto soddisfa determinati standard di sicurezza e prestazioni.

– Norma ECE R22.06: una norma europea per i caschi da moto, che garantisce che soddisfino specifici requisiti di sicurezza.