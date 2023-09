Andrew Flintoff ritorna sul campo da cricket come consulente non retribuito per la squadra inglese

L'ex giocatore di cricket inglese Andrew Flintoff è tornato sul campo da cricket dopo essere stato coinvolto in un incidente durante le riprese dello show della BBC Top Gear lo scorso dicembre. Flintoff, che è amico di Rob Key, amministratore delegato del cricket inglese, ora lavora come consulente non retribuito con la squadra inglese durante la serie internazionale di quattro partite di un giorno in corso contro la Nuova Zelanda.

Il ruolo è temporaneo e limitato alle prossime quattro partite, e non è previsto che Flintoff viaggerà con la squadra alla Coppa del Mondo in India il mese prossimo. Il giocatore di cricket 45enne, che ha giocato 79 test e 141 nazionali di un giorno per l'Inghilterra prima di ritirarsi nel 2009, è stato visto condurre esercitazioni in campo con la squadra inglese al Sophia Gardens di Cardiff.

Flintoff si è rotto le costole nell'incidente dell'anno scorso, ma ora si è ripreso ed è tornato in campo. Il suo ritorno nel mondo del cricket ha generato entusiasmo tra i fan che ricordano il suo contributo alla squadra inglese durante la sua carriera da giocatore. Anche se non sarà un appuntamento fisso con la squadra, la sua esperienza e competenza si riveleranno senza dubbio preziose per i giocatori durante la serie in corso.

È sempre stimolante vedere ex giocatori come Flintoff rimanere in contatto con lo sport che amano e condividere le proprie conoscenze con la nuova generazione di giocatori di cricket. Questo ruolo temporaneo come consulente non retribuito dimostra la dedizione di Flintoff al gioco e la sua volontà di contribuire in ogni modo possibile.

Fonte:

– BBC Sports: [fonte]

– Getty Images: [fonte]