Anteprima: Forza Motorsport continua la sua eredità di guida coinvolgente

Forza Motorsport, la popolare serie di simulatori di corse esclusive per console sviluppata da Turn 10 Studios, è tornata con la sua ultima iterazione. Conosciuto per la sua alta qualità e l'esperienza di guida coinvolgente, il franchise è diventato l'equivalente Xbox di Gran Turismo di PlayStation. Anche se all'inizio il gioco può sembrare serio, dissipa rapidamente l'idea che sia necessario essere un esperto per divertirsi.

L'anteprima di Forza Motorsport mette in mostra la sua grafica straordinaria, con la luce che rimbalza sui cofani lucidi delle auto mentre corri sui circuiti. La potenza della console di nuova generazione è evidente nel modo in cui la luce interagisce con i veicoli, sia che si tratti della luce naturale o dei lampioni stradali. Non è solo una festa visiva; il gioco offre anche controlli intuitivi che lo rendono facile da gestire in pista. Gli sviluppatori hanno perfezionato ciò che fa davvero funzionare un simulatore di corse, assicurando che i giocatori vivano un'esperienza piacevole.

L'anteprima consente ai giocatori di gareggiare su cinque piste, tra cui l'iconica Maple Valley e una pista immaginaria ispirata allo stile del Gran Premio del Giappone. La prima serie di corse in modalità carriera, chiamata Builder's Cup, è composta da tre tracciati e offre una scelta di tre auto: Subaru STI S2019 209, Honda Civic Type R 2018 o Ford Mustang GT 2018. Forza Motorsport mira a essere accessibile a tutti i giocatori, con l'obiettivo di far conoscere loro la sensazione di essere al volante. Il gioco sottolinea che non esiste un modo giusto o sbagliato di giocare, sia che si tratti di utilizzare la funzione di riavvolgimento per correggere gli errori o di affrontare un'esperienza più impegnativa con un'IA spietata e danni permanenti.

Fonte:

– Gira 10 Studios / YouTube