Sblocca il tuo io più veloce in Forza Motorsport

Forza Motorsport torna alla ribalta con una nuova puntata dopo quattro anni. Gli sviluppatori di Turn 10 sono tornati al tavolo da disegno per reinventare il franchise. La demo del gioco rivela entusiasmanti cambiamenti nel gameplay e nelle funzionalità di accessibilità.

La demo è composta da tre gare della Builders' Cup, incentrate sull'aggiornamento e sulla costruzione della tua auto. A differenza delle versioni precedenti del gioco che enfatizzano la raccolta di una vasta collezione di auto, il nuovo Forza Motorsport incoraggia i giocatori a concentrarsi sul miglioramento di alcune auto che apprezzano davvero.

Un cambiamento notevole nel gameplay sono i controlli. I controlli del nuovo Forza Motorsport richiedono maggiore precisione, creando un'esperienza di guida più realistica. Non è più possibile semplicemente frenare in curva; i giocatori devono lavorare con le loro auto per ottenere una svolta pulita. Sebbene i controlli possano richiedere alcune modifiche per i giocatori di lunga data, forniscono una rappresentazione più accurata della guida nella vita reale.

Le funzionalità di accessibilità del gioco sono encomiabili. Forza Motorsport si è impegnata per garantire che i giocatori non vedenti e ipovedenti possano godersi il gioco. Vari segnali audio, come cambi di marcia e avvisi di prossimità, consentono ai giocatori di navigare nel gioco senza segnali visivi. Queste opzioni di accessibilità possono avvantaggiare anche i giocatori vedenti, migliorando la loro esperienza di guida.

L'inclusione di funzionalità di accessibilità apre il gioco a un pubblico completamente nuovo ed è emozionante vedere come i giocatori non vedenti e ipovedenti vivranno e rivedranno il gioco. Inoltre, queste opzioni di accessibilità servono a ricordare che l’accessibilità nei giochi dovrebbe essere prevista piuttosto che applaudita.

In conclusione, Forza Motorsport è tornata al tavolo da disegno con il suo nuovo capitolo. Il gioco si concentra sulla costruzione e l'aggiornamento di alcune auto selezionate, fornendo un'esperienza di guida più realistica e coinvolgente. L'inclusione di funzionalità di accessibilità rende il gioco accessibile a un pubblico più ampio e sarà interessante vedere come i giocatori accoglieranno questi cambiamenti quando il gioco verrà rilasciato.

