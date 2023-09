Anteprima di Forza Motorsport: un inizio promettente per il simulatore di corse definitivo

Forza Motorsport è sempre stata conosciuta per la sua raffinata esperienza di guida, e il prossimo capitolo della serie non sembra fare eccezione. In una recente anteprima della serie introduttiva della Builders Cup, è chiaro che gli sviluppatori Turn 10 Studios hanno creato solide basi per anni di emozioni da corsa.

La serie introduttiva presenta tre piste e tre auto, ciascuna con le proprie caratteristiche di manovrabilità uniche. Che tu stia guidando la Subaru STI S2019 del 209, la Honda Civic Type R del 2018 o la Ford Mustang GT del 2018, le auto sono fantastiche. Le opzioni di personalizzazione consentono anche regolazioni precise che influiscono davvero sul modo di guida di ciascun veicolo.

Una delle caratteristiche distintive di Forza Motorsport è la sua accessibilità. Il gioco offre un cursore di difficoltà, molteplici modalità di gioco e numerose opzioni di allenamento e assistenza. Il pulsante di riavvolgimento, in particolare, è una caratteristica amata per i turni di pratica, poiché consente ai corridori di ripristinare rapidamente senza lasciare la pista. Incoraggia la sperimentazione e il gioco senza il timore della punizione.

Il framerate del gioco è un altro aspetto degno di nota. Forza Motorsport funziona a 60 fps fluidi su tutte le piattaforme, inclusa Xbox Series S. In un panorama di gioco in cui molti titoli AAA faticano a raggiungere i 60 fps, questo livello di reattività è una boccata d'aria fresca per gli appassionati di corse.

Anche se ci sono state alcune preoccupazioni riguardo alle funzionalità mancanti al momento del lancio, come la modalità spettatore e lo schermo condiviso, l'esperienza principale di Forza Motorsport rimane forte. Turn10 si concentra sulla fornitura di un simulatore di corse che dia priorità a reattività, personalizzazione e accessibilità. Il risultato è un gioco visivamente sbalorditivo con illuminazione globale con ray tracing e illuminazione dinamica che dà vita alle auto e alle piste.

Guardando al futuro, Forza Motorsport sarà un gioco live-service, con contenuti regolari e funzionalità social integrate nell'esperienza. Ciò garantisce che i giocatori avranno a disposizione tantissime nuove mappe, veicoli e sfide da affrontare nei prossimi anni.

Nel complesso, Forza Motorsport si dimostra molto promettente come simulatore di corse definitivo. La sua attenzione ai dettagli, l'accessibilità e la straordinaria fedeltà visiva rendono l'esperienza emozionante e coinvolgente. Che tu sia un fan della serie o un nuovo appassionato di giochi di corse, Forza Motorsport si preannuncia come un titolo imperdibile.

Fonte:

– Nessun URL fornito.