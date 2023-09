Riavvio di Forza Motorsport: una nuova era di modifiche alle auto e gameplay infinito

Ai tempi del college, l'edizione Xbox One di Forza Motorsport 6 era un must per gli appassionati di auto. Ma otto anni dopo, il panorama dei giochi è cambiato. Con molteplici giochi Horizon e la concorrenza di altri titoli di corse, l'imminente riavvio di Forza Motorsport mira a ridefinire la serie e mantenere i giocatori impegnati per gli anni a venire.

La nuova Forza Motorsport non è solo un'altra aggiunta numerata; offre un'esperienza diversa. A differenza dei giochi precedenti incentrati sulle corse su pista e sulla progressione del pilota, il riavvio ruota attorno alla modifica dell'auto. Invece di collezionare centinaia di auto, i giocatori sono incoraggiati a scegliere le loro dieci preferite e a personalizzarle per creare veicoli unici.

Tuttavia, l’aspetto più significativo di questo riavvio è il suo piano di longevità. A differenza dei sequel tradizionali, non ci sono piani per future iterazioni del gioco. Invece, gli sviluppatori di Turn 10 Studios prevedono di aggiornare continuamente il gioco con nuove auto e funzionalità in base al feedback dei giocatori. Ciò significa che i giocatori che investono nel gioco una volta avranno accesso a nuovi contenuti per il resto della loro vita.

Uno degli elementi chiave che determinano il successo di questo gioco eterno è la sua fisica. Il nuovo Motorsport promette una fisica migliorata, offrendo controlli più nitidi e meno sottosterzo. L'esperienza complessiva sembra più raffinata e premia i giocatori che migliorano le proprie capacità di guida mentre si prendono cura delle proprie auto.

In termini di gameplay, il riavvio affronta il problema della mancanza di contenuti nei giochi di corse incentrati sulla pista. Le auto devono affrontare sfide specifiche per salire di livello e le piste sono divise in segmenti che non vengono giudicati solo in base al tempo parziale ma anche in base alle prestazioni di un pilota teorico su quell'auto. La modalità campagna Builder's Series del gioco fornisce una progressione naturale attraverso varie sfide e mantiene i giocatori impegnati.

Anche se la demo di Forza Motorsport ha mostrato il suo potenziale in termini di rigiocabilità e sessioni di gioco più lunghe, la prova finale sta nella sua capacità di rimanere divertente a lungo termine. I giocatori saranno ancora attratti dal gioco dopo due anni in cui i concorrenti ne emuleranno le caratteristiche? Il flusso costante di nuovi contenuti soddisferà i giocatori o ci sarà una richiesta per un sequel per trarre vantaggio dai giocatori fedeli e dalle microtransazioni?

Fino al rilascio completo del gioco e ai successivi anni sul mercato, resta da vedere se Forza Motorsport raggiungerà il suo obiettivo di diventare un gioco di corse eterno. Sebbene sia promettente, non è chiaro se possa sostenere l'interesse dei giocatori senza soccombere al tradizionale modello di sequel. Tuttavia, l'imminente riavvio di Forza Motorsport ha il potenziale per affascinare gli appassionati di giochi di corse e ridefinire il genere per il prossimo futuro.

