Il nuovo Forza Motorsport mira a essere un gioco di corse accessibile a tutti i giocatori

Forza Motorsport, l'ultimo capitolo della popolare serie di giochi di corse, è destinato a offrire un punto di ingresso accessibile a tutti i giocatori. L'intenzione dello sviluppatore Turn 10 è chiara: concentrarsi sull'esperienza di corsa stessa, innovando la fisica e l'intelligenza artificiale per creare un ambiente di apprendimento naturale. Il gioco vanta straordinarie immagini 4K fotorealistiche e introduce un sistema di progressione simile a un gioco di ruolo per i suoi oltre 500 veicoli.

Mentre i giocatori gareggiano, guadagnano punti auto (CP) che possono essere utilizzati per personalizzare i propri veicoli con nuove parti e potenziamenti. Per i giocatori che non sono interessati ai dettagli, il ritorno del sistema Drivatar consente di mettere a punto l'esperienza di corsa complessiva. Regolando una scala di otto punti, i giocatori possono controllare le prestazioni degli altri piloti, rendendo il gameplay più realistico.

Forza Motorsport dà inoltre priorità all'accessibilità offrendo una gamma di opzioni per i giocatori con disabilità. Il gioco presenta segnali audio e narrazione per guidatori non vedenti, input one-touch per chi ha limitazioni di mobilità e sottotitoli altamente personalizzabili per non udenti e con problemi di udito. Queste funzionalità di accessibilità non sono vantaggiose solo per le persone con disabilità, ma aiutano anche altri giocatori. Il gioco è accogliente per giocatori di tutti i livelli e non penalizza l'uso di strumenti di assistenza.

Il sistema Car Mastery in Forza Motorsport fornisce feedback e ricompense costanti ai giocatori, consentendo loro di migliorare continuamente le proprie abilità. Dà ai giocatori un senso di realizzazione e progressione simile a quello che si trova nei giochi di ruolo. Tuttavia, il gioco si concentra ancora sull'amore per le auto piuttosto che diventare un gioco di ruolo o un gioco di simulazione a tutti gli effetti.

Forza Motorsport uscirà su Xbox Series X/S e PC il 10 ottobre e sarà disponibile su Xbox Game Pass. Concentrandosi sull'accessibilità, l'accessibilità e l'esperienza di corsa coinvolgente, il gioco mira ad attrarre sia i piloti esperti che i nuovi arrivati.

