Anteprima: Forza Motorsport (2023) offre una vera esperienza di guida di nuova generazione

Il Petersen Automotive Museum di Los Angeles ha recentemente ospitato un evento in anteprima per l'attesissimo gioco Forza Motorsport (2023). Il prossimo capitolo della serie Forza promette di offrire una vera esperienza di simulazione di corse di nuova generazione per i giocatori Xbox e PC Windows.

A differenza del suo predecessore, Forza Motorsport 7, uscito sei anni fa, Forza Motorsport (2023) è tornato al tavolo da disegno per valutare le sue radici e osservare le tendenze dei giochi moderni. L'obiettivo era creare una visione coerente che piacesse allo stesso modo ai giocatori, ai piloti e agli appassionati di auto.

Il gioco presenta oltre 500 auto al momento del lancio, ma l'obiettivo è permettere ai giocatori di innamorarsi di poche auto selezionate. Gli sviluppatori vogliono che i giocatori padroneggino queste auto, le aggiornino attentamente per ogni tracciato o evento e apprezzino davvero l'esperienza di guida.

Uno degli aspetti chiave di Forza Motorsport (2023) è la campagna per giocatore singolo riprogettata chiamata Builder's Cup. Questa campagna offre una varietà di eventi a tema in cui i giocatori possono progredire imparando i dettagli dell'auto scelta, configurando le impostazioni e la difficoltà, gareggiando contro un'IA migliorata e aggiornando o mettendo a punto il proprio veicolo.

Durante l'evento di anteprima, i giocatori hanno avuto l'opportunità di provare diverse auto e vedere in prima persona come ogni veicolo avesse il proprio livello auto distinto. Più giocatori gareggiavano con un'auto specifica, più XP guadagnavano, consentendo loro di far salire di livello la propria auto e sbloccare potenziamenti.

Forza Motorsport (2023) mira a fornire un'esperienza di corsa profonda e coinvolgente, in cui i giocatori possono veramente connettersi con le auto che guidano. Con la sua grafica straordinaria, l'intelligenza artificiale migliorata e l'attenzione ai dettagli, questo gioco è destinato a diventare uno dei migliori giochi di corse sulla piattaforma Xbox.

