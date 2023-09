Epic Games rilascia l'aggiornamento 4.01 di Fortnite con My Hero Academia

By

Epic Games ha lanciato l'aggiornamento 4.01 di Fortnite, noto anche come rilascio di contenuti v26.10. L'aggiornamento introduce nuove funzionalità e oggetti ispirati a My Hero Academia. I giocatori ora possono giocare nei panni di Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido. Questi personaggi sono disponibili nell'Item Shop e i giocatori possono anche esercitare i poteri del ghiaccio di Todoroki utilizzando l'oggetto Ice Wall trovato sull'isola.

L'oggetto Muro di ghiaccio consente ai giocatori di evocare scudi glaciali per scopi di difesa e attacco. Può proteggere i giocatori e il loro gruppo dai danni e può essere posizionato strategicamente per respingere gli avversari. Il Muro di ghiaccio sarà disponibile fino alla fine della stagione, offrendo ai giocatori tutto il tempo necessario per padroneggiarne le abilità.

Oltre al Muro di ghiaccio di Todoroki, i giocatori possono anche usare l'abilità Smash di Deku, che può colpire i nemici con un solo colpo sulla mappa. Lo Smash di Deku può essere ottenuto da All Might Supply Drops e sarà disponibile fino all'aggiornamento v26.20.

Il completamento delle missioni relative a My Hero Academia ricompenserà i giocatori con punti esperienza. Completando sei missioni, i giocatori possono salire di livello istantaneamente. Tre abiti da eroe in formazione della UA High School, tra cui Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima e Mina Ashido, sono ora disponibili nel negozio oggetti.

Altre aggiunte nell'aggiornamento v26.10 includono il ritorno dell'oggetto Pizza Party, che ripristina salute e scudo, e l'introduzione di nuovi potenziamenti come Reckless SMG Reload. Sono stati aggiunti anche stili di livello super come ricompense bonus per i giocatori che superano il livello stagionale 100.

L'aggiornamento include anche correzioni di bug e miglioramenti. In particolare, l'emoticon "Arco bellissimo" è tornata negli armadietti dei proprietari, le barre spendibili rilanciando i potenziamenti della realtà ora fanno progredire le missioni e gli obiettivi di progresso delle medaglie dei sopravvissuti non rimangono più bloccati.

Questi dettagli si basano su contenuti dataminati, che includono skin previste, miti, nuovi stili di modifica e altre aggiunte al gioco.

