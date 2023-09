Il boss di Fortnite Donald Mustard annuncia il ritiro dopo 25 anni nel settore dei giochi

Donald Mustard, direttore creativo di Epic Games e mente dietro il fenomeno globale dei giochi Fortnite, ha annunciato il suo ritiro dopo un'illustre carriera di 25 anni nel settore dei giochi. Mustard ha ottenuto il riconoscimento per la prima volta quando ha co-fondato Chair Entertainment nel 2005, lo studio dietro giochi di successo come Shadow Complex e Infinity Blade. Nel 2008, Chair è stata acquisita da Epic Games e Mustard è infine arrivata alla posizione di chief creative officer nel 2016.

In una dichiarazione condivisa sui social media, Mustard ha espresso la sua gratitudine per l'incredibile viaggio che ha vissuto nel corso della sua carriera. Ha ringraziato i suoi colleghi e il CEO di Epic Games Tim Sweeney per il loro supporto e collaborazione. Mustard ha riflettuto sui vari traguardi raggiunti, dalla creazione di giochi come Advent Rising e Undertow, all'essere parte del team che ha plasmato il successo di Fortnite.

Mentre Mustard dice addio al suo ruolo in Epic Games, esprime orgoglio per la capacità dell'azienda di portare gioia e gioia alla comunità di Fortnite. Ha menzionato momenti iconici come il lancio del Battle Bus, lo squarcio del cielo da parte di un razzo e il ballo con gli amici dopo una Vittoria reale. Mustard ha assicurato ai fan che il futuro di Fortnite è in buone mani e ha anticipato che i team stanno lavorando su "cose ​​enormi, sbalorditive e sorprendenti".

Dopo il pensionamento, Mustard non vede l'ora di trascorrere del tempo di qualità con sua moglie e la sua famiglia. Ha espresso entusiasmo nel continuare a essere un giocatore e nel godersi il futuro di Fortnite insieme alla comunità che ha contribuito a creare.

