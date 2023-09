Mihira AI di Raja Koduri mira a portare l'intelligenza artificiale alle masse

Raja Koduri, fondatore di Mihira AI ed ex capo architetto di Intel, ha fondato una startup di intelligenza artificiale che cerca di rendere l'intelligenza artificiale accessibile e conveniente, in particolare nel campo degli effetti visivi nei film. Koduri, un progettista di chip di successo, mira a utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere ogni artista un "super-artista" formando migliaia di artisti in India su nuovi strumenti e tecnologie. L’obiettivo è creare spettacoli visivi alla pari di “Il Trono di Spade”, ma a un costo molto inferiore. Koduri vuole ridurre il budget per la creazione di film come “Avatar”, che costa circa 400 milioni di dollari, a soli 10 milioni con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia, le ambizioni di Koduri non si fermano all'industria cinematografica. Vuole anche portare l’intelligenza artificiale nelle aree remote dell’India creando data center entro ogni raggio di 100 chilometri, rendendo l’infrastruttura informatica accessibile a più persone. Egli ritiene che, per diventare un leader tecnologico, l'India debba investire nelle migliori infrastrutture informatiche. Sebbene il costo per la creazione di numerosi data center possa sembrare scoraggiante, Koduri è fiducioso che l’India possa realizzarlo sfruttando le sue capacità produttive e riducendo i costi a pochi miliardi di dollari.

Koduri affronta anche la sfida di attrarre i migliori ingegneri di chip e intelligenza artificiale a lavorare in India. Crede che il denaro non sia il fattore decisivo, ma piuttosto la passione collettiva e l’ecosistema che l’India può offrire. Costruire un ecosistema forte, simile a quelli della Silicon Valley e di altri hub tecnologici, incoraggerà gli ingegneri di talento a tornare a casa e contribuire all’industria indiana dei chip e dell’intelligenza artificiale.

Per correggere la tendenza delle startup di progettazione di chip in India a diventare principalmente società di servizi, Koduri sottolinea l’importanza di concentrarsi sullo sviluppo fondamentale della proprietà intellettuale (IP). Le startup dovrebbero mirare a creare prodotti che risolvano i problemi degli utenti finali, sia nei giochi, nell’intelligenza artificiale, negli smartphone o in altri settori. Koduri ritiene che con il giusto supporto e la giusta mentalità, l’India possa promuovere una cultura di sviluppo della proprietà intellettuale.

Nel complesso, Koduri è ottimista riguardo al potenziale dell’India nel campo dei chip e dell’intelligenza artificiale. Ha fornito consulenza e incoraggiamento a diverse startup di chip nel paese, inclusa una società di progettazione di imballaggi chiamata Infinipack. In risposta all'idea che il packaging avanzato possa fornire chip più efficienti dopo la “morte” della Legge di Moore, Koduri ci ricorda che l'essenza della Legge di Moore era il raddoppio delle prestazioni dei chip ogni due anni. Anche se forse non è più così, egli sostiene che il progresso tecnologico è ancora possibile.

Fonte:

– Moneycontrol (articolo fonte)