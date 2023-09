Presentazione di Xbox Mastercard: guadagna punti per la tua esperienza di gioco

Microsoft ha presentato la sua ultima offerta per i giocatori: la Xbox Mastercard. Questa nuova carta di credito consente ai titolari della carta di guadagnare punti sui loro acquisti, che possono essere riscattati per giochi e componenti aggiuntivi nel Microsoft Store. La carta sarà inizialmente disponibile esclusivamente per i membri del programma Xbox Insider negli Stati Uniti, a partire dal 21 settembre, prima di diventare accessibile a tutti gli utenti Xbox con sede negli Stati Uniti il ​​prossimo anno.

La Xbox Mastercard è il risultato di una partnership tra Microsoft e Barclays. Come previsto, la carta mira a incentivare gli utenti ad acquistare contenuti Xbox. Per ogni dollaro speso per gli acquisti quotidiani, i titolari della carta riceveranno un punto premio. Tuttavia, il tasso di punti premio aumenta a cinque punti per ogni dollaro speso nel Microsoft Store. Inoltre, gli acquisti effettuati tramite servizi di streaming e ristorazione selezionati, come Netflix, DoorDash e Grubhub, guadagneranno tre punti per dollaro.

Ogni punto premio ha il valore di un centesimo quando viene riscattato per giochi e componenti aggiuntivi Xbox. Ciò significa che se spendi $ 1,000 in acquisti standard utilizzando la carta, guadagnerai l'equivalente di $ 10 in punti da utilizzare per nuovi giochi. La carta sarà disponibile in cinque diversi design e gli utenti potranno personalizzarla con il proprio Xbox Gamertag.

In termini di funzionalità, Xbox Mastercard supporta pagamenti contactless e portafogli digitali. I titolari della carta avranno inoltre accesso gratuito al proprio punteggio di credito FICO. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) della carta può variare dal 20.99% al 31.99%, a seconda dei risultati di un controllo del credito.

Per invogliare gli utenti a registrarsi e utilizzare la carta, Microsoft offre alcuni vantaggi aggiuntivi. I titolari della carta riceveranno un bonus di 5,000 punti carta (equivalenti a $ 50) dopo aver effettuato il primo acquisto. Inoltre, i membri potranno usufruire gratuitamente di tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate dopo aver utilizzato la Mastercard per la prima volta. Questo abbonamento può anche essere trasferito ad un amico se il titolare della carta è già abbonato.

Nel complesso, la Xbox Mastercard mira a migliorare l'esperienza di gioco degli utenti Xbox premiandoli per i loro acquisti. Con il suo interessante sistema di punti premio e bonus esclusivi, questa carta di credito piacerà sicuramente ai giocatori accaniti.

Fonte:

- Microsoft

– Barclay