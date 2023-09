I conducenti del Ford F-150 Lightning ora possono utilizzare le mappe di Apple per la navigazione nei veicoli elettrici

I proprietari del camion elettrico Ford F-150 Lightning ora hanno la possibilità di navigare utilizzando le mappe di Apple e ricevere indicazioni su dove ricaricare lungo il percorso. Questa funzionalità è stata recentemente divulgata in una comunicazione inviata dai concessionari Ford, affermando che tutti i possessori di Lightning avranno accesso alla funzionalità Mappe di Apple. Tuttavia, richiede Apple iOS 15.4 o versione successiva e Ford Power-Up 6.3.0 o versione successiva.

Sebbene la guida per i veicoli elettrici di Apple Maps non sia una novità per i veicoli elettrici Ford, è la prima volta per il modello F-150 Lightning. In precedenza, era disponibile sulla Ford Mustang Mach-E, sui modelli del 2022 e 2023, così come su alcuni modelli più vecchi a seconda della versione del software del sistema di infotainment.

Ford ha spiegato che Apple Maps utilizza i dati dell'iPhone per leggere le informazioni sul veicolo e sulla batteria quando è connesso a CarPlay, aggiungendo caricabatterie durante il viaggio se necessario. Green Car Reports non ha ancora testato la funzionalità di arresto della ricarica di Apple Maps rispetto alle funzionalità di navigazione native di Ford e alla rete di ricarica BlueOval.

Altre case automobilistiche, come Porsche, hanno integrato le mappe di Apple nei loro veicoli elettrici per monitorare il consumo di energia e adattare i percorsi in base ai cambiamenti di altitudine e ad altri fattori. BMW è stato il primo marchio a abilitare questa funzionalità in un veicolo elettrico del mercato statunitense, la BMW i2022 del 4.

Google include anche caricabatterie per auto elettriche nel suo sistema di navigazione, offrendo stime sullo stato di carica e sull'autonomia per determinati modelli di veicoli elettrici. Ford sottolinea che il suo sistema di navigazione nativo fornisce funzionalità aggiuntive non offerte tramite Apple Maps, come la disponibilità delle stazioni di ricarica, i dettagli di pagamento collegati a un identificatore univoco del veicolo e informazioni sulla rete di ricarica BlueOval di Ford.

Oltre all'integrazione di Apple Maps, Ford sta introducendo una funzione Charge Assist che consente ai conducenti di trovare, avviare e pagare le stazioni di ricarica pubbliche utilizzando lo schermo del sistema di infotainment. Ciò elimina la necessità di app separate come FordPass o l'app della rete di ricarica.

Nel complesso, Ford sta espandendo le capacità dell'F-150 Lightning per fornire un'esperienza fluida e conveniente per i conducenti di veicoli elettrici, sia che preferiscano utilizzare le mappe di Apple o il sistema di navigazione nativo di Ford.

Fonte:

– CarsDirect

- Ford