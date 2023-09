WWOO-LD Boston diventerà la prima emittente TV 5G OTA degli Stati Uniti

WWOO-LD Boston è destinata a entrare nella storia come la prima emittente televisiva statunitense a offrire trasmissioni TV via etere (OTA) in 5G. La società ha richiesto una licenza sperimentale presso la Federal Communications Commission e prevede di iniziare le trasmissioni 5G mercoledì 13 settembre 2023.

Questa mossa arriva mentre i progressi tecnologici e la crescente domanda di video e dati sui dispositivi mobili creano l’ambiente perfetto per testare e costruire la trasmissione 5G. WWOO-LD ringrazia gli sforzi di "SuperFrank" Copsidas, il fondatore della Low Power TV Broadcasters Association e di XGen Network, per aver reso possibile questo traguardo.

Mentre è ancora in fase di test, la trasmissione 24G 7 ore su 5, 5 giorni su XNUMX di WWOO-LD aprirà la strada ai futuri tagliacavi per godere dei vantaggi di questo servizio. Utilizzando un “modello uno a molti”, la trasmissione XNUMXG mira a ridurre la congestione e gli ingorghi causati dal modello uno a uno utilizzato per l’invio di dati e video ai dispositivi connessi.

Uno dei vantaggi del broadcasting 5G è la sua capacità di operare con torri più basse e con una potenza inferiore rispetto al broadcasting tradizionale a piena potenza. Inoltre, non è stata segnalata alcuna interferenza durante i test. Vale la pena notare che circa il 75% di tutte le emittenti negli Stati Uniti utilizzano stazioni a bassa potenza.

Preston Padden, Chief Strategic Officer della Low Power TV Broadcasters Association, evidenzia il valore della trasmissione 5G in vari scenari. Non solo può affrontare le frustrazioni sperimentate quando si cerca di guardare una partita su un telefono in uno stadio affollato, ma apre anche possibilità di apprendimento a distanza, video crittografati ad alta definizione per i primi soccorritori e connessione di aree prive di accesso a Internet.

Questo passo compiuto da WWOO-LD Boston segna una pietra miliare significativa nell’evoluzione del broadcasting negli Stati Uniti e pone le basi per l’integrazione della tecnologia 5G nel panorama dei media.

Fonte: Cord Cutters News, Associazione delle emittenti televisive a bassa potenza