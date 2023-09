Nuove campagne e oggetti da collezione per i membri di PlayStation Stars a settembre

Attenzione, membri di PlayStation Stars! Settembre porta con sé nuove entusiasmanti campagne e oggetti da collezione per il tuo divertimento. Preparati ad affrontare nuove sfide, guadagna ricompense e aggiungi oggetti ai tuoi oggetti da collezione digitali. Rimani connesso su PlayStation App per tutto il mese per ulteriori aggiornamenti.

Uno dei momenti salienti di questo mese è la campagna PlayStation & You: Wireless Keyboard. Se eri un passato proprietario della tastiera wireless PS3, la tua fedeltà sta per essere premiata. Partecipando a questa campagna, puoi sbloccare un esclusivo oggetto da collezione digitale: la classica tastiera wireless PS3. Basta avviare la campagna e questo pezzo nostalgico si unirà alla tua collezione di oggetti da collezione digitali.

Per i membri Extra e Premium/Deluxe di PlayStation Plus, il Catalogo dei giochi offre un'ampia selezione di giochi tra cui scegliere. Ogni mese il catalogo viene aggiornato con nuove aggiunte. A settembre ti consigliamo di provare alcuni titoli giapponesi imperdibili, come Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding e Ghostwire: Tokyo. Giocando a uno qualsiasi di questi giochi, puoi guadagnare 50 punti.

Non dimenticare la campagna di giochi mensili di PlayStation Plus. Questo mese, i membri di PlayStation Plus hanno l'opportunità di guadagnare 50 punti giocando a uno qualsiasi dei giochi mensili di settembre. Assicurati di dare un'occhiata ai giochi annunciati per questo mese per sfruttare appieno questa campagna.

Se non hai ancora avuto la possibilità di partecipare, la campagna Hard Game Club per Cuphead è ancora disponibile fino al 14 ottobre. Guadagna il trofeo “A Day at the Fair” per sbloccare l'oggetto da collezione digitale Cuphead Hard Game Club. E se hai già guadagnato questo trofeo, avvia semplicemente la campagna e gioca a qualsiasi gioco per PS4 o PS5 per ricevere il palloncino Hard Game Club.

Ricordati di esplorare la sezione premi del PlayStation Store del tuo catalogo PlayStation Stars Rewards. Qui puoi riscattare i tuoi punti per una varietà di giochi incredibili. Alcuni esempi di giochi che ti aspettano includono Cuphead, Moss e Dredge.

Se non sei già membro di PlayStation Stars, ora è il momento perfetto per iscriverti. Scopri di più su PlayStation Stars e iscriviti oggi stesso!

Tieni presente che la campagna PS Stars non è disponibile in Indonesia.

Definizioni:

– Oggetti da collezione digitali: oggetti che possono essere raccolti e archiviati digitalmente, spesso utilizzati come forma di valuta virtuale o per migliorare la collezione digitale di un utente.

– PlayStation Plus: un servizio in abbonamento per gli utenti PlayStation che offre vari vantaggi, inclusi giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi e accesso multiplayer online.

– PlayStation Stars: un programma di premi per gli utenti PlayStation in cui i membri possono guadagnare punti e sbloccare premi esclusivi.

Fonte:

– Applicazione PlayStation

– Catalogo dei giochi PlayStation Plus

– Catalogo premi del PlayStation Store