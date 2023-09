Annunciata la data di uscita di Football Manager 2024

Sega ha rivelato che Football Manager 2024 uscirà il 6 novembre. Il gioco sarà disponibile su varie piattaforme, tra cui PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e smartphone. Questo sarà il ventesimo capitolo della serie Football Manager e sarà il primo gioco della serie a essere lanciato in Giappone.

Una caratteristica significativa di FM24 è la sua disponibilità su Xbox Game Pass al momento del lancio per gli utenti di PC e Xbox Series X/S. Inoltre, Football Manager 2024 Mobile sarà accessibile tramite Netflix, in seguito all’inclusione di FM23 Touch su Apple Arcade.

Sports Interactive, il team di sviluppo dietro il gioco, ha espresso il proprio entusiasmo per il rilascio in Giappone e per l'introduzione del supporto per la lingua giapponese. Questo, insieme all’integrazione del gioco in Netflix, che conta un’ampia base di abbonati di oltre 230 milioni di persone in tutto il mondo, rappresenta un’importante opportunità per la comunità dei giocatori di Football Manager di crescere ulteriormente.

I preordini per Football Manager 2024 sono attualmente aperti, offrendo uno sconto del 10% fino al giorno del lancio ufficiale. Il preordine garantisce inoltre l'accesso a un periodo di accesso anticipato per i giocatori PC/Mac circa due settimane prima dell'uscita del gioco.

Vale la pena notare che Football Manager 2024 dovrebbe essere l'ultimo capitolo prima di un'importante revisione prevista per il prossimo anno con FM25. In un'intervista con Eurogamer, Miles Jacobson, il capo di Sports Interactive, ha espresso il suo personale disappunto per il precedente capitolo della serie, nonostante la sua immensa popolarità.

Fonte:

- Eurogamer

- Sega

Definizioni:

– Xbox Game Pass: un servizio in abbonamento offerto da Microsoft che fornisce l'accesso a una libreria di giochi dietro pagamento di una tariffa mensile.

– Accesso anticipato: un periodo prima del rilascio ufficiale di un gioco durante il quale i giocatori possono accedere e giocare al gioco mentre è ancora in fase di sviluppo o test.