Football Manager 2024 Mobile in arrivo sui giochi Netflix a novembre

Football Manager, la popolare serie di videogiochi di SEGA, farà il suo debutto mobile su Netflix Games nel novembre 2023. La prossima uscita, intitolata "Football Manager 2024 Mobile", è considerata l'edizione più completa fino ad oggi e consente ai giocatori di assemblare un rosa di calciatori di vari campionati.

Il gioco sarà rilasciato contemporaneamente su dispositivi mobili insieme alle edizioni boxed e digitale per le principali console e piattaforme PC come Steam, Epic Games e Xbox Game Pass. I precedenti progressi dell'edizione 2023 di Football Manager possono essere trasferiti alla nuova versione, ma per giocare sarà necessario un abbonamento Netflix.

Vale la pena notare che Football Manager 2024 Mobile, come tutti gli altri giochi su Netflix (per un totale di 74 titoli), non conterrà pubblicità o microtransazioni. In un post sul blog ufficiale, Netflix evidenzia la sua portata globale e la base di membri come ragioni per lo spostamento del gioco sulla loro piattaforma, consentendo a più giocatori di accedere al gioco che mai.

Per scaricare Football Manager 2024 Mobile, i giocatori esistenti con un abbonamento Netflix possono trovare e installare il gioco tramite l'app mobile Netflix al momento del suo rilascio. Si troverà in una riga dedicata ai Giochi sui telefoni Apple e in una scheda Giochi separata sui dispositivi Android. Tuttavia, il gioco non sarà disponibile tramite l'app Netflix su PC, TV e console di gioco.

Questa collaborazione tra SEGA e Netflix segna il loro secondo gioco insieme, dopo l'uscita di Sonic Prime Dash all'inizio di quest'anno. Ulteriori dettagli sulla versione Netflix di Football Manager saranno rivelati a fine ottobre.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, i giocatori e i fan di Football Manager possono anticipare la nuova esperienza mobile su Netflix Games, espandendo la portata del popolare gioco di simulazione gestionale calcistica a un pubblico più ampio.

