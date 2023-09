Saldi Flipkart Mobiles Bonanza: grandi affari sugli smartphone

Flipkart sta attualmente ospitando una vendita di Mobiles Bonanza in cui i clienti possono trovare incredibili offerte e sconti su una varietà di smartphone, inclusi modelli popolari come iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro e Nothing Phone 1. Questa vendita di sette giorni è iniziato il 3 settembre e proseguirà fino al 9 settembre.

Durante questa vendita, Flipkart offre non solo sconti ma anche offerte bancarie, sconti basati sui pagamenti, opzioni EMI gratuite e offerte di scambio su smartphone selezionati. I clienti possono approfittare di queste offerte per acquistare i telefoni desiderati a prezzi più convenienti.

Nella vendita in corso di Mobiles Bonanza, l'iPhone 14 è elencato a Rs. 68,999, in calo rispetto al prezzo originale di Rs. 79,900. Realme 11 Pro 5G è disponibile per Rs. 22,999, invece di Rs. 23,999. Il Redmi Note 12 Pro 5G può essere acquistato ad un prezzo iniziale di Rs. 19,499, in calo da Rs. 24,999. Inoltre, Nothing Phone 1 è elencato per Rs. 28,999, ridotto dal prezzo originale di Rs. 33,999.

Tuttavia, se ti perdi questa vendita, non preoccuparti! Flipkart ha diverse vendite imminenti che puoi aspettarti con ansia. A ottobre, i saldi annuali Big Billion Days dovrebbero iniziare il 3 ottobre e potrebbero durare fino al 10 ottobre. Questa vendita di solito offre sconti significativi su dispositivi elettronici, accessori e TV. Inoltre, Flipkart potrebbe organizzare una svendita Big Dussehra dal 20 al 24 ottobre, offrendo sconti fino all'80% su vari prodotti.

Mentre ci avviciniamo a novembre, è probabile che Flipkart organizzi una vendita Big Diwali dal 1 novembre al 6 novembre, seguita dalla vendita Flipkart Mobile Bonanza dall'8 novembre al 14 novembre, che presenterà offerte e sconti esclusivi sugli smartphone. Inoltre, ci saranno i saldi Grand Gadgets Days dal 18 al 24 novembre e i saldi Grand Home Appliances dal 24 novembre al 28 novembre. Le ultime settimane di novembre potrebbero anche vedere i saldi Best Of Season, i saldi Grand Gadget Days e Black Saldi del venerdì su Flipkart.

A dicembre, preparati per i saldi di fine stagione Flipkart dal 7 al 12 dicembre, i saldi di Big Saving Days dal 16 al 21 dicembre, l'edizione natalizia dei saldi di fine stagione Flipkart dal 22 al 25 dicembre e Saldi di fine anno dal 24 dicembre al 31 dicembre. Flipkart può anche organizzare i saldi Grand Gadgets Days durante gli ultimi tre giorni dell'anno.

Durante queste imminenti vendite, Flipkart prevede di collaborare con vari istituti finanziari per offrire cashback, punti premio e sconti ai clienti, garantendo che possano risparmiare ancora di più durante gli acquisti online.

Fonte:

– Flipkart: Mobiles Bonanza Sale: scopri le migliori offerte sugli smartphone

– Flipkart: elenco degli eventi di vendita imminenti